Serena Williams, numită „icoana modei”

Serena Williams a fost desemnată „icoana modei” („fashion icon”) de către Council of Fashion Designers of America. Organizația i-a acordat titlul lui Williams, luni seară, în cadrul unei ceremonii desfășurate la New York.

„Am explorat moda și stilul ca o modalitate de a mă distinge”, a declarat Williams în fața mulțimii. „În multe feluri, pentru mine, terenurile de tenis au devenit podiumul meu”.

Williams este prima sportivă care câștigă acest premiu. Printre laureatele anterioare se numără Beyoncé, Zendaya și Rihanna, scrie BBC.

Campioana de 23 de ori la simplu de Grand Slam a făcut ravagii pe covorul roșu de la Muzeul American de Istorie Naturală. Ea a purtat o rochie neagră din paiete personalizată, creată de Thom Browne, președintele CFDA.

Echivalentul Oscarului din industria modei premiul CFDA 2023 Fashion Icon i-a fost din partea mogulului modei și a vedetei de televiziune Kim Kardashian.

Printre alte persoane din public s-au numărat actrițele Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow și Demi Moore și cântărețele Mary J Blige și Vanessa Hudgens.

Vanessa Hudgens

Williams a vorbit despre dragostea ei pentru modă

În discursul de acceptare, Williams a vorbit despre dragostea ei pentru modă și despre rolul acesteia pe terenul de tenis.

„Am proiectat fuste din denim și am purtat tutu-uri și body-uri mov și mi-am pus mărgele în păr și împletituri”, a spus ea. „A fost cu adevărat o perioadă de distracție pentru mine”.

Williams a studiat moda în timpul carierei sale de jucătoare, urmând cursurile școlii de modă între Grand Slam-uri, iar în 2018, și-a lansat linia de îmbrăcăminte S by Serena.

În 2019, Williams a declarat pentru revista Essence că hainele ei „reprezintă femeile de pretutindeni:

mame,

fiice și surori indomite,

femei de afaceri și antreprenoare rezistente,

outsideri și fetițe cu vise nebunești,

femei de culoare neclintite”.

Williams, de 42 de ani, și-a încheiat cariera profesionistă de 27 de ani în 2022, la New York, la US Open, deși a declarat că „nu m-am retras” și că „șansele (unei reveniri) sunt foarte mari”.

Ea s-a referit la finalul carierei sale într-un articol din revista Vogue ca la „evoluția departe de tenis”.

La ceremonia de decernare a premiilor, Williams a mulțumit mai multor persoane, dar a păstrat ultima mulțumire pentru mama sa.

