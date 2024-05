(VIDEO) Sfârșitul erei Lee pentru Singapore

Prim-ministrul din Singapore, Lee Hsien Loong, demisionează, marcând sfârșitul unei ere politice pentru națiunea insulară. După 20 de ani la putere, Lee va preda, astăzi, oficial frâiele vicepremierului și ministrului de finanțe Lawrence Wong.

De când a devenit națiune independentă în 1965, Singapore a avut doar trei prim-miniștri – toți din Partidul Acțiunea Poporului (PAP), aflat la guvernare. Primul a fost tatăl lui Lee, Lee Kuan Yew, care este considerat fondatorul Singapore modern și a condus țara timp de 25 de ani.

Analiștii spun că tranziția semnalează o evoluție a conducerii politice din Singapore, deoarece aceasta iese din umbra familiei Lee, chiar dacă Lee va rămâne în cabinet ca ministru senior. În weekend, în ultimul său interviu ca prim-ministru, el a mulțumit singaporenilor pentru sprijinul acordat.

„Nu am încercat să alerg mai repede decât toți ceilalți. Am încercat să-i aduc pe toți să alerge cu mine”, a spus el. „Și cred că am avut ceva succes.” El a adăugat că a încercat să „facă (lucrurile) în felul meu” într-un mod diferit de tatăl său și de celălalt predecesor, Goh Chok Tong.

Și-a început cariera politică prin anii 80

Lee s-a alăturat politicii în 1984, în calitate de deputat, în timp ce tatăl său era încă la putere. El a urcat în rândurile celui de-al doilea prim-ministru al Singapore, Goh, înainte de a prelua conducerea în 2004.



Primii ani ai carierei sale politice au fost în mod inevitabil marcați de un control intens. Criticii au acuzat familia de nepotism și au spus că creează o dinastie politică, pe care familia Lee a negat-o în mod repetat. În privat, unii din Singapore au glumit despre „politica familiei Lee” și despre trinitatea „tatălui, fiului și Sfântului Goh”, potrivit BBC.

Peste două decenii ca lider al Singapore, Lee și-a pus amprenta

Sub supravegherea lui, economia Singapore s-a diversificat și a crescut, pe măsură ce insula s-a transformat într-o putere financiară internațională și o destinație turistică de top. PIB-ul pe cap de locuitor s-a dublat în ultimii 20 de ani. Guvernul lui Lee a fost, de asemenea, creditat cu conducerea competentă a țării prin mai multe recesiuni, criza financiară globală și pandemia de Covid.

O față cunoscută pentru apele neexplorate

Lee urmează să-i predea frâielelui Wong, un fost economist și funcționar public care a fost la un moment dat secretarul său principal. Sunt ape neexplorate nu numai pentru domnul Wong, ci și pentru Singapore, care a avut un lider Lee pentru 45 din cei 59 de ani de națiune. „El este primul premier fără un Lee în așteptare, iar acest lucru permite Singapore să fie o democrație mai normală”, a spus Low.



„Familia Lee a avut întotdeauna o influență atât de mare asupra Singapore, iar faptul că dăm colțul este bun pentru tranziția noastră sociopolitică mai largă”, a adăugat expertul în guvernare din Singapore, Donald Low, profesor la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong. Alegerea lui Wong ca succesor a fost preconizată de acum doi ani, când a fost numit vicepremier.

Dar „jucătorul“ de 51 de ani nu a fost alegerea evidentă de la început. În urmă cu mai bine de un deceniu, când cohorta sa politică – cunoscută sub numele de „4G” sau conducerea PAP din a patra generație – și-a făcut debutul, el a fost văzut ca un cal negru.

Un alt ministru, Heng Swee Keat, urma să preia funcția de prim-ministru înainte de a se retrage, invocând vârsta și starea sa de sănătate.

