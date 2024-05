Primăria distrează craiovenii în prima lună de vară. Ce firmă organizează Zilele Craiovei

Primăria Craiova vrea ca vara să înceapă în forţă şi a pus la bătaie aproximativ 130.000 de euro, fără TVA, pentru a-i distra pe cetăţenii oraşului cu ocazia Zilelor Craiovei. Iar evenimentele nu puteau pica mai bine de atât, fiindcă exact la o săptămână de când craiovenii vor dansa pe ritmurile muzicii unor artişti precum Smiley, Theo Rose sau Vlăduţa Lupău, aceştia vor merge la vot pentru un nou mandat de primar. Iar după stresul din perioada votului, se vor relaxa la evenimentele de la IntenCity, la finele lunii iunie. Municipalitatea a ales deja firma care se va ocupa de organizarea evenimentelor priljuite de Zilele Craiovei.

Zilele Craiovei, mai piperate în acest an

Mai sunt două săptămâni până ce Craiova o să intre în febra distracţiei. Vara începe cu evenimentele organizate de Zilele Craiovei, pentru care municipalitatea a scos din bugetul local 645.999 de lei, fără TVA. Licitaţia a fost câştigată, la fel ca anul trecut, de firma STELLAR EVENTS S.R.L, care nu a scăzut niciun leu din banii oferiţi iniţial de primărie. În 2023, evenimentele organizate de zilele oraşului au costat mai puţin, adică 566.018 de lei, fără TVA. Este vorba despre o diferenţă de aproape 80.000 de lei. Anul trecut au cântat la Craiova – Feli, Mario Fresh, Partydul KissFm Connect-R, Grasu XXL și Irina Rimes.

Cine cântă anul acesta de Zilele Craiovei

Programul de spectacole prilejuite de Zilele Craiovei va începe, în acest an, pe 31 mai, iar prima zi va fi dedicată folclorului. Vor cânta Maria Dragomiroiu şi Vlăduţa Lupău alături de Rapsozii Maramureşului, dar şi Ansamblul Folcloric Maria Tănase. Concertul va avea loc în Piața Mihai Viteazul. Pe 1 iunie se vor desfăşura spectacole ale Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti“, ale Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri şi ale Operei Române Craiova. De asemenea, programul se va încheia cu un recital al Alexiei.

Duminică, 2 iunie, vor urca pe scena din Piaţa Mihai Viteazul The Players, Bere Gratis şi Filarmonica Oltenia Craiova, Theo Rose, iar concertul se va încheia cu o oră de muzică alături de Smiley.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească firma organizatoare

Firma STELLAR EVENTS S.R.L, cea care a câştigat licitaţia pentru organizarea evenimentelor trebuie să îndeplinească mai multe condiţii impuse de primărie prin contract. Astfel, „sceno-tehnica trebuie să fie adecvată pentru evenimente live în aer liber, iar scena să fie compatibilă unui număr de peste 20.000 de spectatori, cu dotările aferente, precum şi alte servicii necesare pentru realizarea de spectacole live. Se va avea în vedere adaptarea scenei la condițiile meteo, scenă modulară acoperită cu dimensiunile podinei de 12 m deschidere (lungime) x 10 m adâncime (lățime) și înălțime de 10 m, dotată cu trussing aluminiu, scări de acces, mașini de fum, efecte speciale de lumini, sistem de ancorare scenă, sisteme profesionale de sunet de minim 100 kw, adaptate la specificul zonei unde va fi amplasată scena și care să includă şi boxe de întârziere“, se specifică în caietul de sarcini.

Pe lângă toate elemente ce ţin de sceno-tehnică, firma trebuie să asigure paza şi să pună la dispoziţie servicii medicale de urgenţă, în caz de nevoie, cu ajutorul a două ambulanţe. De asemenea, aceeaşi firmă se va ocupa şi de amenajarea zonei de backstage şi va asigura tot personalul de care este nevoie pentru desfăşurarea în condiţii optime a tuturor evenimentelor programate.

După Zilele Craiovei vine IntenCity

După ce îşi fac încălzirea cu distracţia de la începutul verii, craiovenii încheie luna iunie cu Festivalul IntenCity, care va avea loc în perioada 28-30 iunie. Cele mai importante nume anunțate de Opera Română Craiova, organizatorul evenimentului, sunt Alan Walker și frații Dmitri Vegas și Like Mike, Helena Papariozou şi Vanotek. Între timp, pe pagina festivalului au fost anunţate şi alte nume care vor urca pe scena de la Polivalentă. Este vorba despre Pascal Junior, Lora, Chicks Luv Us, CTC, etc.

Aşadar, organizatorii ori ţin la secret numele cele mai mari care vor cânta la IntenCity, ori festivalul din acest an va fi mai slab decât cel de anul trecut, chiar dacă primarul oraşului, Lia Olguţa Vasilescu, anunţa că în 2024 va aduce la festival numărul 1 mondial, în muzica pop.

