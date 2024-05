Complexul Magnolia-Panoramic se extinde cu peste 100 de apartamente anul acesta

După finalizarea cu succes a primelor două faze ale proiectului din zona Panoramic, anul acesta Magnolia Residence a început construcția unui ansamblu de 4 blocuri cu peste 100 de apartamente.

Cum au privit clienții noul complex Magnolia realizat în zona Panoramic?

Aurel Iovan: Viziunea noastră a fost de a dezvolta un proiect la standarde înalte, cu o gamă variată de locuințe, mai aproape de oraș. Clienții au apreciat zona liniștită, în mijlocul naturii, dar și confortul sporit al locuințelor realizate. Cererea a fost mai mare decât ne așteptam, astfel că avem rezervate în proporție de 90% chiar și apartamentele aflate în stadiul la roșu.

Care este profilul clientului care cumpără o locuință în anul 2024?

Aurel Iovan: În momentul actual, clientul este foarte bine informat în legătură cu toate aspectele pe care le presupune achiziția unei locuințe, de la raportul calitate-preț și facilitățile oferite de ansamblu, până la variantele de finanțare.

În plus, cumpărătorul de locuință nouă are, de obicei, un buget bine stabilit, fie că are banii economisiți, fie că urmează să contracteze un credit de achiziție locuință.

Ce oferiți clienților în plus față de alți dezvoltatori din orașul Craiova?

A.I. : Experiența de peste 20 de ani din domeniul construcțiilor imobiliare ne-a ajutat să obținem o reputație solidă, iar adaptarea continuă la nevoile clienților noștri ne-a permis să continuăm dezvoltarea proiectelor de locuințe noi. Magnolia Panoramic este un complex în plină dezvoltare, care oferă o gamă variată de locuințe, începând cu apartamente cu 2 și 3 camere și până la case pe parter sau vile spațioase.

În plus, din anul 2023 am început să venim în sprijinul clienților noștri și să îi ajutăm și pe partea de amenajare a locuinței. Clienții au fost foarte mulțumiți de acest serviciu, astfel că o să-l dezvoltăm în continuare. Fiecare client primește și un proiect de design interior la achiziția unei locuințe. La cererea clienților, am realizat și proiecte personalizate, în funcție de preferințele lor.

De ce să alegem Magnolia Panoramic?

A.I.: Complexul Magnolia Panoramic este un proiect în care am pus accent pe calitatea și eficiența energetică a locuințelor realizate. Este amplasat într-o locație unică din Craiova – zona Stațiunii Didactice Banu Mărăcine, clienții beneficiind de aer curat și de spații verzi generoase, aproape de centrul orașului.

Magnolia Residence– pentru o viață mai liniștită!

