IntenCity vinde abonamente pe încredere. Artiştii, ţinuţi la secret

Organizatorii festivalului craiovean IntenCity au resuscitat pagina de Facebook a evenimentului în urmă cu câteva zile, după ce din luna octombrie a anului trecut fusese lăsată de izbelişte. Iar după atâtea luni de aşteptare au anunţat doar zilele în care va avea loc evenimentul şi au pus în vânzare abonamente la preţuri scăzute, dar care pot fi cumpărate pe încredere, fără ca doritorii să ştie măcar un artist pentru care vor merge la festival.

Ce se ştie până acum despre IntenCity

Oamenii sunt invitaţi să cumpere abonamente la IntenCity – e adevărat, la preţ redus, fără să ştie nici măcar unul dintre artiştii care vor urca pe scenă, fie că vorbim de nume mari sau mai puţin cunoscute. Chiar dacă au trecut deja două ediţii ale IntenCity, pare că organizatorii încă bat pasul pe loc în anunţarea artiştilor cât mai devreme cu putinţă. Ştim deja că aceştia scot în faţă faptul că festivalul este făcut, în parte, din bani publici, iar acest lucru presupune să se facă licitaţii pentru întreaga organizare.

Numai că după două ediţii, colaborarea cu artiştii ar trebui să fie una mai solidă, iar negocierile seriose şi promisiunile din parte unor artişti ar trebui să vină înainte ca licitaţiile să fie finalizate. Mai ales că Opera Română Craiova, cea care se ocupă de festival, îşi face, probabil, nişte calcule riguroase îniante pentru a şti câţi bani ar fi necesari şi ce artişti îşi permite să aducă la festival. Practic, este în interesul atât al organizatorilor cât şi al artiştilor ca anumite nume să fie anunţate imediat cum se deschide sesiunea de vânzare a abonamentelor, tocmai pentru ca oamenii să îşi dorească să cumpere bilete. Altfel, ţinând cont de modul în care s-a procedat în acest an, organizatorii le cer doritorilor să meargă pe încredere şi să cumpere abonamente „pe ochi frumoşi“, fără să aibă habar pe ce dau banii.

Practic, trei elemente se cunosc despre IntenCity din acest an, şi acestea anunţate în urmă cu doar câteva zile: locul de desfăşurare (acelaşi ca anul trecut), perioada în care se va desfăşura, dar şi preţurile de pre-sale ale abonamentelor.

Cum procedează organizatorii UNTOLD, festival spre care tinde IntenCity

Fiindcă IntenCity a pornit de la premiza că va depăşi UNTOLD-ul, vom face câteva comparaţii între cele două festivaluri, legat de modul în care se petrec lucrurile de la un festival la altul. În primul rând, pagina de Facebook a festivalului de la Cluj este întreţinută constant, cu foarte multe postări care să îi ţină în priză pe cei care au participat la eveniment sau îşi doresc să participe la ediţiile viitoare. În schimb, pagina evenimentului de la Craiova a fost în moarte clinică din octombrie 2023 până la jumătatea lui februarie 2024. Organizatorii UNTOLD au profitat inclusiv de sărbătorile importante pentru a le transmite câte un mesaj urmăritorilor şi pentru a le aminti că sunt mereu acolo.

De asemenea, intervalul în care va fi ţinut festivalul de la Cluj, 8 – 11 august, a fost anunţat la scurt timp după încheierea ediţiei anterioare. În schimb, la Craiova, perioada în care se va ţine întreg evenimentul (28 – 30 iunie) a fost anunţată la jumătatea lunii februarie, cu aproximativ patru luni şi jumătate înaintea evenimentului. În plus, pe site-ul festivalului clujean au fost anunţaţi deja, de mult timp, doi artişti importaţi, care să atragă doritorii, chiar şi ţinând cont de istoricul impresionant al festivalului. Este vorba despre Sam Smith şi Swedish House Mafia.

Opera spune că încă nu au fost stabilite alte detalii

GdS a solicitat Operei Române Craiova informaţii despre IntenCity 2024 înainte ca perioada în care se va ţine să fie anunţată. Răspunsul a venit abia după anunţul oficial, iar instituţia precizează că restul detaliile vor fi anunţate când vor fi stabilite. „Vă comunicăm că primele informații referitoare la ediția a III-a a Festivalului IntenCity au fost deja transmise prin comunicatul de presă din data de 14 februarie 2024. Așa cum am precizat în comunicat, Festivalul IntenCity se va desfășura în perioada 28-30 iunie 2024, pe două scene care vor fi amenajate la Stadionul Ion Oblemenco și la Sala Polivalentă. Vă asigurăm că vom transmite, la momentul la care vor fi stabilite, toate informațiile importante referitoare la festival“, ne-au transmis reprezentanţii Operei Române Craiova.

Olguţa promitea cel mai bun artist pop

Chiar dacă lucrurile par că merg greoi, Olguţa Vasilescu promitea, chiar în ultima seară a festivalului de anul trecut, imediat după prestaţia lui Enrique Iglesias, faptul că în acest an va aduce la Craiova artistul pop numărul unu pe plan internaţional. Însă, nu a menţionat niciun nume. „Am început deja pregătirile pentru festivalul de anul viitor. Vă pot spune că suntem în negocieri cu un artist foarte, foarte important. Sperăm să îl putem aduce anul viitor. Noi am fi vrut să îl aducem din acest an, aşa cum am fi vrut să îl aducem pe Enrique anul trecut.

Ni l-am dorit pe Enrique de anul trecut, însă am reuşit pentru acest an. Sunt convinsă că şi pe artistul despre care v-am spus vom reuşi să îl aducem anul viitor. Este vorba despre număr unu pop mondial. Ne propunem să fim festivalul numărul 1 din România. Eu cred că, încet-încet, le arătăm tuturor că spre asta ne îndreptăm. O să schimbăm puţin, fiindcă anul acesta nu s-a mai vândut muzica veche, aşa cum s-a vândut anul trecut. Prima seară nu a fost ceea ce ne aşteptăm. Probabil că ne vom orienta către balcanică sau alte genuri muzicale“, spunea Lia Olguţa Vasilescu anul trecut, imediat după terminarea festivalului.

Mai puţini bani de la bugetul local pentru IntenCity

De atunci au trecut aproximativ opt luni şi încă nu a fost pus pe afiş niciun nume de artist. Între timp, problemele economice din ţară au dus la apariţia ordonanţei austerităţii, iar primarul Craiovei s-a văzut nevoit să taie mult din bugetul festivalului. „Anul acesta am alocat 7 milioane de lei pentru Festivalul IntenCity, față de 21 de milioane de lei, cât a fost anul trecut. Nu am avut ce face, sper să ne ajute sponsorii“, a spus recent primarul Craiovei.

Aşadar, anul acesta organizatorii se bazează mai mult pe sponsori, iar deocamdată au fost puse în vânzare abonamente cu acces general, la preţul de 150 de lei, şi abonamente VIP, la 500 de lei.