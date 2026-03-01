Statul român pune bonurile fiscale pe blockchain, tehnologia folosită în domeniul criptomonedelor

Ministerul Finanțelor și Serviciul de Telecomunicații Speciale au demarat crearea unui sistem pe tehnologie blockchain pentru stocarea și verificarea bonurilor fiscale emise de casele de marcat electronice, pentru ca ANAF să aibă acces direct la date într-un registru digital validat criptografic, fără să mai fie nevoie să se ducă în control la firme.

Finanțele folosesc tehnologia utilizată în domeniul criptomonedelor

Ministerul Finanțelor a anunțat că implementează proiectul „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”. Valoarea totală a proiectului este de 46,87 milioane lei, din care 32,2 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), parte a Politicii de Coeziune a UE. Cofinanțarea partenerilor este de 10,78 milioane lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 3,8 milioane lei. Perioada de implementare a proiectului a început din 22 decembrie 2025 și se încheie în 22 decembrie 2027.

Proiectul BF-CHAIN este prezentat drept „o inițiativă strategică de modernizare a modului în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale”.

Registru digital, nemodificabil

Tehnologia blockchain, care altfel este folosită și pentru criptomonede, va permite Ministerului Finanțelor „crearea unui registru digital sigur și nemodificabil, în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat, fără posibilitatea modificării ulterioare”. ANAF va putea verifica vânzările direct într-un registru digital validat criptografic, fără să mai meargă în control la firme

Pentru firme, utilizarea tehnologiei blockchain va aduce securitate sporită a datelor fiscale, prin eliminarea posibilității de modificare retroactivă și reducerea riscului de erori umane și a suspiciunilor legate de manipularea registrelor.

„Pe termen lung, aceasta înseamnă și diminuarea controalelor fiscale fizice, întrucât autoritățile pot verifica datele direct într-un registru digital validat criptografic. Acest lucru permite firmelor să se concentreze pe activitatea economică și mai puțin pe aspectele de birocrație și încurajează un climat de conformare voluntară” – susține Ministerul Finanțelor.

Potențial de extindere către e-Factura

Arhitectura BF-CHAIN va permite extinderea tehnologiei și către alte tipuri de date fiscale, inclusiv facturile electronice. Până la finalul perioadei de implementare a proiectului, în decembrie 2027, minimum 5.000 de case de marcat ar urma sp fie integrate în sistem, pentru ca apoi numărul acestora să crească, pe măsura extinderii utilizării la nivel național. Ministerul Finanțelor dă asigurări antreprenorilor că „implementarea proiectului nu va necesita înlocuirea caselor de marcat, sistemul fiind implementat ulterior transmiterii bonurilor de către acestea”.