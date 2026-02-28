Meteorologii ANM au emis prognoza pe termen lung. Cum va fi vremea în luna martie

Precipitaţiile vor fi foarte puţine în prima decadă a lunii martie, vor predomina zilele însorite şi se vor înregistra temperaturi mai ridicate comparativ cu mediile multianuale, cu maxime cuprinse în marea lor majoritate între 10 şi 17 grade, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Conform prognozei pe medie durată a modelului global al centrului european (ECMWF), până spre finalul primei decade a lunii martie (9 martie) vom avea parte de o vreme stabilă ca aspect, având în vedere că presiunea atmosferică, cu mici variaţii de la un interval la altul, se va menţine ridicată în cea mai mare parte a continentului, implicit peste spaţiul geografic al ţării noastre. Din acest motiv, vor predomina zilele însorite, iar precipitaţiile vor fi foarte puţine, trecător ploi în zonele joase şi mixte la munte, astfel încât regimul pluviometric va fi deficitar. Sub aspect termic vom înregistra temperaturi mai ridicate comparativ cu mediile multianuale (acestea fiind cuprinse între 3…5 grade în depresiuni şi 9…10 în sud-sud-vest, la valorile diurne şi între -6…-4 grade în estul Transilvaniei şi 1…2 grade în sud-sud-est, la valorile nocturne), astfel estimările indică temperaturi maxime cuprinse în marea lor majoritate între 10 şi 17 grade şi temperaturi minime în general între -6 şi 4 grade, local mai scăzute totuşi la munte, cu menţiunea că în perioada 6 – 8 martie este posibilă o răcire a vremii.

În a doua jumătate a lunii vin ploile

Estimările meteorologice săptămânale disponibile ale modelului global ECMWF indică până spre mijlocul lunii martie menţinerea unor temperaturi peste normalul perioadei şi a unui regim deficitar al precipitaţiilor, după care pentru perioada 16-30 martie media valorilor termice, dar şi a cantităţilor de precipitaţii să fie mai apropiate de mediile multianuale, ceea ce înseamnă că va creşte probabilitatea unor perturbaţii ciclonice (islandeze sau mediteraneene), respectiv pătrunderi de aer mai reci dinspre nordul Europei.

Vreme schimbătoare

Potrivit meteorologilor, luna martie se află la graniţa dintre anotimpul rece spre cel mai cald, motiv pentru care este considerată o lună extrem de schimbătoare ca aspect, dar şi din punct de vedere termic, în care pot fi alternanţe de zile umede, dar şi reci (ca urmare a pătrunderilor de aer polar dinspre latitudini nordice), precum şi perioade cu vreme însorită şi temperaturi neobişnuit de ridicate (atunci când predomină circulaţiile din sector sudic şi implicit avem un transport de aer cald dinspre nordul Africii).