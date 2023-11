O chitară la care a cântat Eric Clapton, vândută cu peste un milion de dolari

O chitară la care a cântat artistul britanic Eric Clapton pe când făcea parte din trupa rock Cream a fost vândută cu 1,27 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii cu tematică rock ‘n’ roll, informează DPA şi PA Media.

Chitara electrică Gibson SG, din 1964, a fost vândută către The Jim Irsay Collection după ce a fost vedeta licitaţiei ”Worn And Torn: Rock N Roll Iconic Guitars And Memorabilia”, desfăşurată joi seară.

Este cea mai scumpă chitară care i-a aparţinut lui Clapton vândută vreodată

Potrivit casei de licitaţii, este cea mai scumpă chitară care i-a aparţinut lui Clapton vândută vreodată la licitaţie.

Instrumentul a fost supranumit chitara ”Fool” după ce a fost personalizat cu un desen psihedelic de artiştii olandezi Marijke Koger şi Simon Posthuma, care au format un colectiv artistic intitulat ”The Fool”.

”The Fool” au colaborat ulterior cu mulţi alţi muzicieni faimoşi, au creat ţinutele purtate de The Beatles în timpul înregistrării ”All You Need Is Love” şi în filmul din 1967, ”Magical Mystery Tour”, a precizat casa de licitaţii Julien’s.

Clapton a primit această chitară de la George Harrison

Clapton a primit această chitară de la George Harrison după ce trupa Cream a lansat în 1966 albumul ”Fresh Cream” şi a fost principalul instrument la care a dezvoltat aşa-numitul ”woman tone”, care a devenit un sound influent în istoria muzicii rock, a adăugat casa de licitaţii.

Printre obiectele vândute în cadrul licitaţiei s-au mai numărat un blazer albastru şi alb purtat de Sir Elton John în videoclipul single-ului din 1984 ”Passengers” şi care s-a vândut pentru 5.200 de dolari.

Un Chevrolet Corvette Stingray original, din 1966, care a aparţinut şi a fost condus de chitaristul Guns N’ Roses Slash, s-a vândut pentru 227.500 de dolari.

O chitară bas care i-a aparţinut lui John McVie şi la care muzicianul a cântat în videoclipurile ”Little Lies” şi ”Seven Wonders” de pe albumul ”Tango In The Night”, al Fleetwood Mac, s-a vândut pentru suma de 13.000 de dolari.

Lotul de obiecte rock ‘n’ roll scoase la licitaţie de Julien’s marchează cea de-a 20-a aniversare a casei de licitaţii şi urmează să includă o chitară la care a cântat Kurt Cobain în ultimul concert Nirvana, susţinut la Terminal Einz din Munchen, în martie 1994 şi care s-ar putea vinde cu o sumă cuprinsă între un milion şi două milioane de dolari.

Citeşte şi: MAE: Încă 16 români au fost evacuaţi din Fâşia Gaza