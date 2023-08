(VIDEO) Incendiu puternic la un terminal petrolier din Novorossiisk, port rusesc la Marea Neagră

Un incendiu puternic a cuprins terminalul petrolier de la Novorossiisk. Acesta este unul dintre cele mai mari porturi ruseşti de la Marea Neagră. Este situat la aproximativ 172 km de Crimeea, relatează The Guardian și News.ro.

