Handbal / SCMU Craiova, pregătită de primele meciuri în faţa propriilor fani

Echipa feminină de handbal SCMU Craiova va participa în această săptămână, mai exact în perioada 10-12 august, la turneul „Cupa Craiovei“, organizat în Sala Polivalentă din Bănie. Formaţia pregătită de Bogdan Burcea le va avea ca adversare pe Tg. Jiu, finalista Cupei României din sezonul precedent şi reprezentanta României în Cupa EHF, precum şi Gloria Buzău, una dintre echipele cu pretenţii din Liga Florilor.

Joi, în prima zi a competiţiei, de la ora 18.00, SCMU Craiova se va duela cu Tg. Jiu, într-un prim duel oltenesc în acest sezon. Apoi vineri, tot de la ora 18.00, Tg. Jiu va da piept cu Gloria Buzău. Ultimul meci al turneului va avea loc sâmbătă dimineaţă, de la ora 11.30 şi va opune formaţiile SCMU Craiova şi Gloria Buzău.

Sorin Toacsen: „De acum înainte, rezultatele sunt importante!“

Contactat de GdS, team-managerul echipei din Bănie, Sorin Toacsen, ne-a vorbit despre faptul că se doresc rezultate pozitive la Cupa Craiovei şi a explicat că, în meciurile de verificare de până acum, s-au folosit şi jucătoare de pe bancă, nu doar cele care vor fi titulare.

„La această Cupă a Craiovei vom avea două jocuri de calificare, foarte importante pentru noi. Ne aflăm cam la jumătatea perioadei de pregătire şi, începând cu acest turneu, vrem să definitivăm şi să ne facem o idee asupra jucătoarelor care vor fi alături de noi în acest nou sezon. De acum înainte, rezultatele sunt importante. Aşa prindem încredere, un moral ridicat pentru a putea definitiva formarea unei echipe competitive.

Am avut jocuri de pregătire la CSM Bucureşti, cu Vâlcea şi am folosit mai multe jucătoare, nu doar pe cele care vor fi titulare. Apoi, în primele 45 de minute ale duelului cu Mioveni, Bogdan Burcea a ţinut în teren o echipă solidă, aproximativă, iar acest lucru s-a resimţit pe tabelă. Apoi, în ultimele 15 minute, echipa a fost schimbată, pentru că obiectivul nu era să joace aceleaşi fete chiar 60 de minute. Am văzut, practic, despre ce este vorba şi au intrat mai multe fete de pe bancă. Din păcate, acestea nu sunt încă la nivelul dorit, iar scorul s-a mai strâns puţin spre final“, a declarat pentru GdS Sorin Toacsen.

„Vom definitiva 100% echipa de start“

Team-managerul echipei este de părere că echipa de start pentru campionatul viitor va fi stabilită, în cea mai mare măsură, după turneele amicale care au mai rămas de disputat.

„Echipa, în momentul de faţă, este stabilită undeva în jur de 80%. După aceste două jocuri de la Craiova şi după turneul de la Mioveni, de săptămâna viitoare, vom definitiva 100% echipa de start cel puţin pentru meciul din prima etapă. Noi credem că această echipă are potenţial mare. Au venit la noi jucătoare cu o experienţă internaţională bogată, care au participat la Europene şi Mondiale. Pe hârtie avem o echipă competitivă, iar acum rămâne ca noi, cei din staff, să încercăm să găsim cele mai bune soluţii“, a adăugat Sorin Toacsen.

Înainte de acest turneu, SCMU Craiova a mai participat la Cupa Vâlcii. Acolo, oltencele au înregistrat un eşec (34-27 cu SCM Vâlcea) şi o victorie (27-24 cu Dacia Mioveni). De asemenea, gruparea din Bănie a mai avut un meci de verificare la Bucureşti, contra campioanei CSM, pierdut cu scorul de 35-25.

Campionatul va debuta în data de 30 august, iar SCMU Craiova va avea meci în deplasare, la Mioveni. Apoi, în runda secundă, craiovencele vor evolua pentru prima dată în faţa fanilor într-un meci oficial cu Brăila.

Citeşte şi: Handbal / România U17, mult mai bună decât Portugalia la Europeanul de la Podgorica