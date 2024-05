Tenis de masă / Carmina Găman a ratat in extremis medalia la CN Individual U19

În perioada 10-12 mai, al Bucureşti, în Complexul Romsilva, s-a desfăşurat Campionatul Naţional Individual Juniori U19 la tenis de masă. Turneul a fost unul extrem de puternic, printre participanţi regăsindu-se nume importante din lumea tensiului de masă.

Clubul CSU Craiova, sub conducerea lui Vasile Florea, a fost prezent la competiţie cu Carmina Găman, una dintre cele mai talentate sportive. Aceasta a participat atât în proba de simplu, cât şi în cea de dublu. Chiar dacă nu a reuşit să obţină vreo medalie, Carmina s-a prezentat onorabil în acest turneu, iar în proba de dublu a fost extrem de aproape de o reuşită.

În proba de simplu feminin, sportiva craioveancă a pierdut în primii 16. De partea cealaltă, la dublu feminin, Carmina Găman / Simon Teodora au cedat în primii 8 (n.r. – duel pentru medalie ) în faţa favoritelor principale, Bianca Mei-Roşu / Andreea Teglas (0-3).

Vasile Florea: „Am avut o şansă bună care ne-a trecut printre degete“

Contactat de GdS, Vasile Florea, antrenorul sportivei de la CSU Craiova, a mărturisit că se aştepta la un alt rezultat în proba de simplu. Acesta a vorbit şi despre importanţa meciurilor cu Mioveni şi Dumbrăviţa, din weekend.

„La dublu am pierdut în meciul pentru medalie, la limită. La simplu, în schimb, am pierdut destul de repede. Am fi putut mai mult, ăsta e adevărul. Am avut şanse bune, Carmina a pierdut în primii 16, dar avea culoar bun chiar şi pentru medalie. Tragerea la sorţi, în principiu, ne era favorabilă. Poate a avut şi un pic de trac, pentru că, uneori, când eşti favorit, eşti şi vânat. Presiunea este mai mare, pentru că toată lumea aşteaptă să câştigi. Am avut o şansă bună, care ne-a trecut printre degete. Este păcat că nu am profitat de faptul că principala favorită de pe partea noastră de tablou a fost eliminată rapid. Ăsta e sportul, mergem înainte acum. Planul nostru era să ajungem în primii 8, iar apoi, dacă s-ar fi putut, să ne luptăm la medalii. La dublu, din păcate, am picat cu favoriţii 1 şi a fost greu.

În weekend-ul care vine vom disputa două meciuri în Superligă, decisive pentru menţinerea noastră în ligă. Trebuie să câştigăm şi cu Mioveni şi cu Dumbrăbiţa, asta pentru că s-a mai complicat un pic situaţia. Mioveni a bătut pe Bistriţa, a făcut două victorii, iar acum noi suntem obligaţi să câştigăm. Jucăm acasă, asta este important, în sala noastră, pe care o cunoaştem bine. Sperăm să profităm de terenul propriu şi să obţinem două victorii extrem de importante“, a declarat Vasile Florea, pentru GdS.

