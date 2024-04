Costel Gîlcă: „Trebuie să avem mai multă siguranță și în atac și în apărare“

Universitatea Craiova a câștigat în Giulești și a băgat Rapidul în ședință, iar succesul înregistrat l-a mulțumit, dar nu pe deplin, pe antrenorul Științei, Costel Gîlcă. Acesta a explicat ce l-a nemulțumit.

„Cred că am început destul de bine meciul. Ne-am creat ocazii și am avut șansa de a ne desprinde și de a câștiga chiar la trei goluri diferență. Au marcat pe greșelile noastre. Și-au creat unele ocazii. În afară de goluri, de pase de gol, Crețu a avut o poziționare foarte bună în centrul terenului. Am avut o dezorganizare în mai multe momente ale meciului, dar avem nevoie de timp.

Sunt fericit că am luat cele trei puncte. Cred că trebuie să avem mai multă siguranță și în atac și în apărare. Trebuie să avem atitudine, personalitate, iar ceea ce lucrăm să se vadă în meciuri.

Pentru mine Ivan este atacant, dar joacă de mult timp extremă. Se simte bine pentru că a avut goluri în aceste meciuri. Poziția lui în teren și sprijinul colegilor îi dau mai multe opțiuni.

Baiaram a ieșit din teren, vedem rezultatul mâine poimâine“, a spus Costel Gâlcă.

Superliga

Play-off, etapa 7:

Sâmbătă, 27 aprilie: FCSB – Farul 2-1.

Duminică, 28 aprilie: CFR Cluj – Sepsi 2-1.

Luni, 29 aprilie: Rapid – „U“ Craiova 1-2.

Clasament: 1. FCSB 49 puncte (golaveraj 12-6), 2. „U“ Craiova 37 (10-9), 3. CFR Cluj 37 (10-11), 4. Farul 35 (14-8), 5. Rapid 29 (7-16), 6. Sepsi 28 (8-11).

Play-out, etapa 7:

Vineri, 26 aprilie: Dinamo – Voluntari 1-1.

Sâmbătă, 27 aprilie: FCU – U Cluj 3-2.

Duminică, 28prilie: Oţelul – Hermannstadt 1-0, Iaşi – UTA 0-2.

Luni, 29 aprilie: Petrolul – Botoşani 1-2.

Clasament: 1. Oțelul 33 (8-5), 2. Hermannstadt 31 (10-5), 3. UTA 31 (10-8), 4. U Cluj 29 (8-7), 5. Petrolul 26 (6-11), 6. Botoșani 24 (11-9), 7. Voluntari 23 (11-9), 8. FCU 22 (6-10), 9. Iași 21 (4-6), 10. Dinamo 21 (5-9).

