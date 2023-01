Fred White, toboșarul trupei Earth, Wind & Fire, a murit la vârsta de 67 de ani, în prima zi a acestui an . Moartea sa a fost anunţată pe Instagram de fratele său, Verdine White, care nu a dezvăluit cauza decesului, informează BBC.

„Familia noastră este întristată astăzi de pierderea unui membru uimitor şi talentat al familiei, iubitul nostru frate Frederick Eugene „Freddie” White”, a scris acesta.

Cântăreţul Lenny Kravitz l-a numit Fred White „un adevărat rege” şi a spus că a fost „binecuvântat” pentru că a fost influenţat de el.

Fred White s-a născut la 13 ianuarie 1955, în Chicago.

Artistul a început să cânte la tobe la vârsta de 9 ani şi a obţinut primul său disc de aur, Donny Hathaway’s Live, la doar 16 ani.

În 1974, Fred White s-a alăturat trupei Earth Wind & Fire, fondată de fratele său Maurice şi cunoscută pentru hituri precum „September” şi „Boogie Wonderland”.

Un an mai târziu, grupul a devenit celebru cu albumul „That’s the Way of the World”.

Earth Wind & Fire a devenit una dintre cele mai bine vândute trupe din toate timpurile, cu peste 90 de milioane de discuri vândute în întreaga lume.