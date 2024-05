Angajații CEO pot depune cereri pentru a primi 10 tone de cărbune

Complexul Energetic Oltenia (CEO) acordă combustibil angajaților. În perioada imediat următoare va fi disponibil un Regulament pentru acordarea cotei de cărbune pentru angajații Complexului Energetic Oltenia. Se vor putea depune cereri pentru ajutorul de încălzire. Acesta constă în oferirea unei cantități de 10 tone de cărbune. Prețul este puțin mai mare decât cel de producție de la CEO și sub cel oferit terților. După depunerea cererilor, se va realiza programarea angajaților care au solicitat acordarea cotei de cărbune. Ulterior, aceștia se vor putea prezenta să ridice lignitul de la punctele de încărcare.

Combustibilul este ulterior achitat în tranșe reținute din salariul fiecărui angajat care a depus cerere pentru cota de cărbune. Pentru aprobarea Regulamentului a avut loc o ședință a Comisiei mixte sindicate-administrație, din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Prin regulament au fost stabilite condițiile de depunere a cererilor și punctele de încărcare, precum și condițiile de plată eșalonată a cantităților preluate ca ajutor de la compania energetică

Produce energie pe bază de cărbune

Complexul Energetic Oltenia este în momentul de față cel mai mare producător de cărbune din țară. Are peste 9.000 de salariați, dintre care 6.500 lucrează în sectorul minier, iar restul la sucursalele electrocentrale. Compania energetică a alocat an de an cantități de cărbune salariaților care au depus cereri. Cărbunele nu poate fi folosit decât pentru încălzirea locuinței atât de către beneficiar sau de către rudele acestuia.

Angajații care beneficiază de cărbune mai ieftin de la CEO își asumă în scris că nu vor scoate la vânzare cărbunele primit de la compania energetică. Prețul este unul mult mai mic decât cel de pe piață și astfel este considerată o facilitate acordată angajaților.

De altfel, suma pentru achiziția cotei de cărbune este acordată în prealabil salariaților sub forma unei prime. Ulterior, cărbunele este plătit în patru rate salariale reținute de angajator. An de an mai mult de jumătate dintre angajați depun cereri să beneficieze de ajutorul respectiv. Este cea mai ieftină formă de încălzire pentru cei care au centrale pe cărbune sau sobe.

