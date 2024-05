Noi metode de evaluare a fibrozei pentru pacienții cu hepatită C

A fost republicat în Monitorul Oficial protocolul referitor la tratamentul fără interferon/cu antivirale directe pentru hepatita C. Republicarea a intervenit după o întrerupere a programului național de peste două luni.

Conform noii versiuni a protocolului de tratament, toți pacienții cu virus hepatitic C detectabil în sânge, indiferent de nivelul de fibroză, pot beneficia de tratament antiviral.

Determinarea gradului de afectare hepatică devine mai puțin costisitoare și mai rapidă

Noutatea constă în modalitatea de stabilire a gradului de afectare hepatică și fibrozei. O serie de scoruri utilizate în alte țări europene sunt, de anul acesta, valabile și în România. Acestea oferă alternative la modalitățile consacrate de evaluare paraclinică.

Astfel, în locul analizelor Fibromax sau Fibroscan, pacienții pot beneficia de analize de tipul APRI sau FIB-4, mai puțin costisitoare și care nu necesită timp suplimentar de așteptare sau prelevare de probe diferite de sânge. Aceste scoruri se calculează pe baza unor analize clasice, care fac parte din pregătirea „dosarului” de tratament.

Hepatita C este o boală sistemică

Hepatita este o afecțiune inflamatorie a ficatului care poate fi cauzată de un virus. Dacă persistă ani de zile, poate progresa până la afecțiuni letale, precum ciroza și carcinomul hepatocelular (HCC)/ cancerul hepatic.

Hepatita C este, de asemenea, o boală sistemică ce afectează întregul corp, provocând multiple manifestări extrahepatice. Infecția cu virus hepatitic C (VHC) poate persista la persoana purtătoare fără a provoca simptome, rămânând astfel neobservată mulți ani.

Multe simptome ale hepatitei C, precum oboseala, durerile articulare și afectarea neurocognitivă, nu sunt semne specifice și persoanele afectate nu le asociază neapărat cu infecția cu virusul C.

Cum se transmite virusul hepatitei C

Calea de transmitere este foarte cunoscută mai ales în rândul tinerilor, numeroase acțiuni de prevenție amintind despre riscurile contactului sexual neprotejat, efectuarea unui piercing sau tatuaj în condiții precare, utilizarea la comun a obiectelor înțepătoare (forfecuțe de unghii, lame de ras, periuțe de dinți), toate putând duce la transmiterea infecției cu virus hepatitic C. O altă cale de transmitere a virusului este cea verticală – de la mamă la făt – sau prin intermediul administrării intravenoase de droguri, prin utilizarea de ace și seringi contaminate.

70% dintre persoanele diagnosticate cu hepatită C vor dezvolta infecție cronică

Hepatita C se prezintă sub două forme – hepatită acută și hepatită cronică – clasificate în funcție de durata de evoluție. Hepatita C, în primele 6 luni de la contactul infectant reprezintă forma acută. Aceste infecții sunt frecvent asimptomatice, nu pun viața pacientului în pericol, și aproximativ 30% dintre persoanele infectate elimină spontan virusul (remisie spontană), fără niciun tratament.

Restul de 70% dintre persoanele diagnosticate cu hepatită C vor dezvolta infecție cronică cu VHC (forma cronică). La acești pacienți, riscul de ciroză variază între 15% și 30%, în decurs de 20 de ani.

Hepatita C reprezintă o problemă de sănătate publică la nivel global

Există o preocupare internațională de a eradica boala cronică de ficat produsă de infecția cu virusul hepatitic C.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) are o strategie globală pentru sectorul de sănătate, cu obiectivul general de eliminare a hepatitei virale până în 2030. Acest lucru este urmărit prin reducerea noilor infecții cu 80% și a mortalității cu 65%.

Medicamentele antivirale actuale pot vindeca mai mult de 95% dintre persoanele cu infecție cu hepatită C, dar accesul la diagnostic și tratament este încă redus. În prezent nu există un vaccin eficient împotriva hepatitei C.

