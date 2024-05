Scarlett Johansson „șocată” de imitația chatbotului AI

Vedeta de la Hollywood, Scarlett Johansson, a spus că a rămas „șocată” și „înfuriată” după ce OpenAI a lansat un chatbot cu o voce „îngrozitor de asemănătoare” cu a ei.



Actrița a spus că anterior a refuzat o abordare a companiei de a exprima noul său chatbot, care citește textul cu voce tare utilizatorilor. Când noul model, numit Sky, a debutat săptămâna trecută, comentatorii s-au grăbit să facă comparații între tonul chatbot-ului și cel al lui Johansson din filmul Her din 2013.

OpenAI a declarat luni că va elimina vocea, dar a insistat că nu a fost menită să fie o „imitație” a vedetei. Cu toate acestea, Johansson a acuzat compania ș pe fondatorul ei Sam Altman că i-au copiat în mod deliberat vocea, într-o declarație obținută luni seară de BBC.

Asemănare șocantă

„Când am auzit demo-ul lansat, am fost șocată, furioasă și neîncrezătoare că Altman va urmări o voce care suna atât de ciudat de asemănătoare cu a mea”, a scris ea.



„Altman chiar a insinuat că asemănarea a fost intenționată, trimițând un singur cuvânt „ea” – o referire la filmul în care am exprimat vocea unui sistem de chat, Samantha, care formează o relație intimă cu un om”.



Actrița, care a fost nominalizată la două premii ale Academiei, a spus că a fost abordată inițial de Altman pentru a-și exprima noul chatbot în septembrie.



„[Domnul Altman] mi-a spus că a simțit că, prin exprimarea mea în sistem, aș putea reduce decalajul dintre companiile de tehnologie și creativii și aș putea ajuta consumatorii să se simtă confortabil cu schimbarea seismică referitoare la oameni și AI”, a scris Johansson.



„A spus că a simțit că vocea mea va fi mângâietoare pentru oameni”.



Dar ea a respins în cele din urmă oferta din motive personale, a spus ea.



Cu două zile înainte de lansarea chatbot-ului Sky, a adăugat ea, domnul Altman a contactat agentul ei, îndemnându-l pe Johansson să-și reconsidere refuzul inițial de a coopera cu compania.

Actrița a angajat avocați s-o reprezinte

Adăugând că a fost forțată să angajeze avocați, actrița a spus că a trimis două scrisori legale companiei, pentru a stabili cum a fost făcută vocea.



„Într-o perioadă în care cu toții ne confruntăm cu deepfakes și cu protecția propriei noastre asemănări, a propriei noastre lucrări, a propriilor noastre identități, cred că acestea sunt întrebări care merită claritate absolută”, a scris ea.



BBC a contactat OpenAI pentru comentarii. Compania încă nu a răspuns la acuzațiile lui Johansson.



Dar OpenAI a declarat luni că vocea sa „Sky” nu a fost intenționată să fie o „imitație” a vedetei. „Credem că vocile AI nu ar trebui să imite în mod deliberat vocea distinctivă a unei celebrități”, se spune într-o postare pe blog.



Firma a spus că „lucrează pentru a întrerupe” vocea în timp ce răspundea întrebărilor despre modul în care a fost aleasă într-o postare pe X, fosta Twitter. În postarea pe blog, OpenAI a spus că cele cinci voci folosite de chatbot-ul său au fost prelevate de la actorii vocali cu care a colaborat.

Amenințările legale ale lui Johansson vin pe măsură ce compania se confruntă cu mai multe procese iminente. În decembrie, New York Times a declarat că intenționează să lanseze un proces împotriva corporației din cauza acuzațiilor că ar fi folosit „milioane” de articole publicate de organizația media pentru a-și instrui modelul ChatGPT AI.



Și în septembrie, autorii George R R Martin și John Grisham au anunțat, de asemenea, un plan de a depune o revendicare, din cauza acuzațiilor că le-au fost încălcate drepturile de autor pentru a instrui sistemul.

