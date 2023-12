Salvamont Gorj ar putea rămâne fără 3 salvatori

Salvamontiștii gorjeni ar putea fuziona cu Serviciul Protecția Plantelor și Direcția de Evidență a Populației. Aceasta dacă instituția nu va fi exceptată prin aprobarea unui Memorandum de la măsurile de reducere a cheltuielilor. În noul context Serviciul Public al Salvamont Gorj ar trebui să renunțe la un număr de 3 salariați, potrivit noilor măsuri de austeritate. Noua legislație prevede reorganizarea instituțiilor cu un număr redus de salariați.

La Serviciul Public al Salvamont Gorj lucrează numai 16 salvatori. Sunt disponibile 30 de posturi, însă diferența este reprezentată de posturi vacante. Trei salvamontiști ar trebui să părăsească instituția. Se așteaptă însă aprobarea unui Memorandum pentru a excepta Salvamont Gorj de la reorganizare. Memorandumuri au fost depuse la Guvern și pentru Serviciul de Protecția Plantelor Gorj și Direcția de Evidența Populației, toate din subordinea Consiliului Județean.

Se tem că își vor pierde locurile de muncă

Potrivit lui Sabin Cornoiu, șeful Serviciului Salvamont Gorj, angajații se tem că vor rămâne fără locuri de muncă în plină iarnă. „Sunt trei angajați care trebuie să plece. Merg în misiuni și se uită unul la altul pentru că nu știu care va fi dintre ei care va pleca. Noi avem promisiuni de la Consiliul Județean Gorj că până în luna iunie vom rămâne în formula aceasta. Adică ne vor susține. Sper să fie aprobat Memorandumul să fie scoși de pe lista instituțiilor care vor intra în reorganizare și comasare. Mai sunt memorandumuri pentru Serviciul de Protecție a Plantelor și Direcția de Evidență a Persoanelor.

Este vorba de instituții ale Consiliului Județean”, a precizat Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România și directorul Salvamont Gorj. Instituția se află între unitățile de elită din Europa. A fost premiată la Congresul Mondial al salvatorilor cu drone pentru sistemul implementat în premieră în țara noastră. Un salvator montan are nevoie de parcurgerea unor cursuri și susținerea unor teste speciale. Peste 90% dintre cei care aspiră la acest statut abandonează cursurile, parcurgerea acestora fiind foarte dificilă.

În plus, un salvator care are 4 – 5 ani de experiență și care intervine în misiuni pe munte nu are un salariu mai mare de 2.600 de lei.

