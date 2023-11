Imagini rare din Copșa Mică, cel mai poluat oraș din Europa

Un cuplu de norvegieni care au locuit în Copșa Mică în anii ’90 revin în oraș cu o expoziție de fotografii memorabile. Trond Berge și Svanhild Naterstad au surprins prin obiectivul lor trecutul industrial al localității. Totodată, viața oamenilor din acea vreme marcată de poluare, relatează Turnul Sfatului, citat de G4Media.

Vernisajul expoziției „Copșa Mică 1991 – 1992” are loc săptămâna viitoare. Acesta readuce în actualitate imaginea comunității de odinioară, cu fabricile active și nivelurile ridicate de noxe. Mărturia fotografică a celor doi oferă astăzi o radiografie valoroasă asupra trecutului orașului.

O lucrare de doctorat i-a adus în Copșa Mică

Cei doi au ajuns în Copșa Mică pentru ca Trond să-și facă, pornind de la locuitorii de aici, lucrarea de doctorat în antropologie socială. Era interesat cum trăiesc oamenii în ceea ce a fost numit cel mai poluat oraș din Europa.

Au locuit aici un an, și-au făcut prieteni, au trăit bucuriile și necazurile vieții alături de sibienii din Copșa Mică. Au participat la nunți, botezuri și înmormâmntări, au fotografiat oameni la coadă și zidurile negre ale caselor și ale fabricii.

”Avem foarte multe amintiri frumoase din anul petrecut în Copșa Mică. Am fost primiți cu căldură de primărie și de toți cei care lucrau acolo. De asemenea, de vecinii de pe Aleea Castaniilor și de toți cei cu care am intrat în contact. Și au fost mulți. Am fost invitați la nunți, la botezuri și înmormântări. Am fost la vânătoare de mistreți în Valea Viilor și în fabrica unde se ambalau negrul de fum în saci mari de hârtie, manual”, spun cei doi.

