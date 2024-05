Două femei şi şase copii, intoxicaţi după ce s-au spălat cu deparazitant pentru oi

Două femei şi şase copii dintr-o comună din judeţul Constanţa au ajuns în stare critică la Spitalul Judeţean după ce s-ar fi fost spălat cu o substanţă folosită pentru a trata râia la oi. Cu excepţia unei fete de 14 ani, toţi ceilalţi se simt bine acum. Poliţiştii şi reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa au deschis anchete în acest caz, informează News.ro.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Băneasa au fost sesizaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, că o femeie, de 38 de ani, s-ar fi prezentat, însoţită de şase minori şi o tânără de 21 de ani, la o unitate spitalicească. În urma verificărilor efectuate, a rezultat că persoanele ar fi fost intoxicate cu o substanţă toxică.

”La Unitatea Primiri Urgenţe au fost aduse, duminică seară, mai multe persoane, adulţi şi copii, cu stare generală modificată, ca urmare a expunerii la o substanţă toxică de uz veterinar. Este vorba despre mai mulţi minori, cu vârste cuprinse între 3 şi 17 ani, şi doi adulţi, de 21, respectiv 38 de ani.

Au fost toţi preluaţi imediat, prezentau cefalee, greaţă, vărsături. Unul dintre copii era în stare gravă, în comă. A fost intubat şi internat în Terapie Intensivă. Şi celelalte persoane au rămas internate pentru îngrijiri medicale şi tratament de specialitate. Patru copii sunt la terapie acută, iar alte patru persoane în secţia medicală.

Evoluţia a fost bună în toate cazurile. Inclusiv minorul care intrase în comă are acum stare generală bună, este cooperant, cu evoluţie favorabilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Copii au fost spălaţi cu soluţia toxică de către femeia de 38 de ani

Reprezentanţii DGASPC Constanţa au explicat că minorii internaţi sunt ai celor două femei.

”În cursul zilei de ieri, echipa mobilă a fost trimisă la spital, formată dintr-un asistent social şi un psiholog. S-au informat despre starea celor internaţi. Sunt internate două persoane adulte, bunica de 38 de ani şi fata ei de 21 de ani. Tânăra de 21 de ani are doi copii, în vârstă de trei şi patru ani. Bunica are şi ea propriii copii, cu vârste cuprinse între 8 şi 17 ani. Faţă de ziua de ieri, au ieşit din situaţia critică toţi, în afară de o minoră de 14 ani, care încă are halucinaţii”, a transmis DGASPC Constanţa.

Ea a precizat că aceşti copii ar fi fost spălaţi cu o substanţă împotriva râiei la oi de către femeia de 38 de ani.

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului va continua cercetările în acest caz.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Crina Kibedi, a afirmat că pacienţii au venit la unitatea medicală cu greaţă şi vărsături.

