Food Truck Festival readuce savoarea în centrul Craiovei, de Zilele Oraşului

De Zilele Craiovei, Food Truck Festival revine în oraş cu o explozie de arome, gusturi și distracție.

Food Truck Festival va avea loc în perioada 31 mai – 2 iunie, în Piaţa Mihai Viteazul din Craiova şi pe strada A.I. Cuza, iar în decursul acestor zile craiovenii se vor putea bucura de preparate delicioase de la peste 20 de food trucks într-o atmosferă vibrantă, cu muzică și activități pentru toată familia.

Cei mai buni burgeri, cele mai bune clătite sau waffles, pleskavita, îngheţată thailandeză şi o mulţime de alte mâncăruri savuroase vor ispiti gurmanzii pe parcursul celor trei zile de festival culinar stradal. Accesul este gratuit și chiar recomandat.

Program şi line-up

Cei care vor vizita centrul Craiovei în perioada 31 mai – 2 iunie vor putea alege delicii de la

4 Urban Truck, Artisan by Cocorico, Burger Van, CUPPELA, Festifry, Gogoşi Bune, Gourmet Street Food, Halo Burgers, Kurtos Kalacs by Hertea, La clatite, Lo’Burgers, Meatbusters, Niso Gourmet Dogs, Papanaşu’, Parazska, Republika Pljeskavica, Sandwhichology, Thaice Cream, The Burger’s Father, The S’mac factory sau Waffles.

Programul Food Truck Festival

Vineri, 31 mai: 12:00 – 23:00

Sâmbătă, 1 iunie: 11:00 – 23:00

Duminică, 2 iunie: 11:00 – 22:00.

Food Truck Festival, în cadrul Zilelor Craiovei

Food Truck Festival va avea loc în cadrul Zilelor Craiovei. Pe scena din Piața Mihai Viteazul vor urca, în perioada 31 mai – 2 iunie, Ansamblul Folcloric Maria Tănase, Maria Dragomiroiu, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, Școala Populară de Arte și Meserii Cornetti, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri, Opera Română Craiova, Alexia, The Players, Bere Gratis și Filarmonica Oltenia Craiova, Theo Rose și Smiley, iar prezentatorul concertelor va fi MC Tom Crîngureanu.

Prinde gustul aventurii culinare, cu Food Truck Festival!

Un eveniment marca Gourmet Entertainment, organizat de Check-OUTeam și susținut de Primăria Municipiului Craiova.