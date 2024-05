Mars, eleva din Craiova calificată la faza internaţională a olimpiadei de engleză

Maria Saioc – sau Mars, cum îi spun prietenii şi apropiaţii – a crescut înconjurată de limba engleză. Engleza a fost, pentru ea, nu atât o pasiune, cât mai degrabă un mijloc de a compune şi descompune lumea. Pentru că se „lovea” de engleză în circumstanţe variate, în viaţa sa de zi cu zi, nu în mediul didactic, înclinaţia către aceasta a venit firesc şi a precedat şcoala. Ambiţia şi naturaleţea sa de a se apleca asupra acesteia au condus-o, apoi, pe drumul spre excelenţă.

„Învăţ engleză de când eram mică, pentru că prietenele mele erau plecate întotdeauna în Anglia cu părinţii şi, ca să rămân în contact cu ele, am început să învăţ limba. Am intrat cumva în lumea aceasta a lor care presupunea vorbitul constant în engleză, consumul de conţinut media în engleză şi am tot avansat. Cu anii, am învăţat-o din ce în ce mai bine. Engleza a fost mai mult un avantaj decât o pasiune pentru mine. Engleza o înveţi mai mult în afara şcolii, pentru că la şcoală se predă până la un nivel limitat”, ne-a mărturisit Mars.

Scopul iniţial a fost calificarea la faza naţională

Pentru Mars, olimpiada a fost parţial o ambiţie. A participat şi în clasa a IX-a l concurs şi nu a trecut de faza judeţeană, iar acest lucru a devenit un factor al motivaţiei.

După ce în clasa a X-a s-a îndreptat către altă disciplină, participând la olimpiada de ştiinţe socioumane, la filosofie, la începutul clasei a XI-a şi-a anunţat profesoara de engleză că îşi doreşte să participe din nou.

„În clasa a noua, când am întâlnit-o pe Mars, mi-a spus că îi place engleza, că îi place să citească în engleză şi că şi-ar dori să participe la olimpiadă. Atunci nu s-a calificat. E un copil care nu face meditaţii, nu a făcut în particular nimic. În septembrie mi-a spus că vrea să meargă din nou şi am spus ok, hai să ne apucăm de treabă”, ne-a povestit prof. Georgiana Trancă, îndrumătoarea Mariei, cadru didactic la Colegiul Naţional „Elena Cuza”

„Mi-am dorit să trec mai departe, să ajung la naţională, nu neapărat să iau locul I”, ne-a spus Mars. Scopul a fost atins deja. De aici înainte, totul este o nouă poveste.

Succesul lui Mars, rezultatul unui melanj de sensibilitate, ambiţie şi raţional

Descoperirea englezei nu a fost pentru Mars un proces susţinut, bine delimitat, structurat strategic, ci unul mai degrabă natural. „Mă uit la filme în engleză, ascult muzică în engleză, citesc cărţi în engleză. Dedic o parte din viaţa mea doar acestei limbi, mă înconjor de această limbă”, spune.

Temelia a fost astfel clădită încă din copilărie. Apoi a venit munca sub ghidajul profesoarei Georgiana Trancă.

„Am început să lucrăm, pentru că în spatele unui olimpic există foarte multă muncă. Sigur, trebuie să aibă în primul rând o inteligenţă emoţională nativă, care o caracterizează pe Mars. Dar trebuie să dai dovadă şi de interes, de disponibilitate pentru a învăţa. Pentru că un olimpic renunţă de multe ori la lucruri pe care un adolescent le face, în mod obişnuit, pentru studiu. Vara, pentru ea, va fi una încărcată de pregătirea pentru internaţională”, a transmis cadrul didactic, care a avut şi anul trecut o elevă calificată la faza internaţională care, însă, a renunţat la participarea la etapa finală din motive personale.

Îşi doreşte să urmeze psihologia

Faza internaţională a olimpiadei va avea loc între 27 august şi 8 septembrie, la Constanţa, iar pe lângă probele individuale, competiţia presupune şi o probă de echipă, care constă în prezentarea unui proiect pornind de la o carte.

Între timp, îşi mai găseşte timp şi pentru mici pasiuni. Îi place să deseneze, uneori face portrete şi este atrasă puţin şi de design.

Mars spune că vede în acest concurs şi o cale spre viitor, un viitor pe care îl va construi în ţară, căci nu are gânduri să părăsească România. Se gândeşte să urmeze cursurile unei facultăţi de psihologie şi ia în calcul Sibiul. Cert este că experienţa internaţionalei o va îmbogăţi în felurite moduri şi se va bucura pe deplin de ea.

CITEŞTE ŞI: Ce spune ministrul culturii despre comasarea Colibri – TRADEM – Maria Tănase