Olympiakos şi Fiorentina luptă pentru trofeul Conference League

Olympiakos Pireu şi AC Fiorentina se vor întâlni miercuri, de la ora 22.00 (Pro Arena), pe stadionul „AEK Atena“, în finala Conference League. Pentru gruparea viola, aceasta este a doua finală consecutivă de Conference League, cea de anul trecut fiind pierdută în faţa echipei West Ham United.

„Ne bucurăm de aceste momente, care nu se întâmplă în fiecare an. Am fost însă suficient de norocoși și de buni pentru ca acest lucru să se întâmple din nou. Suntem calmi, senini și concentrați. Știm că există o mare așteptare și este normal să fie așa, pentru că este al doilea an consecutiv în care o jucăm și este ceva extraordinar. Le-am oferit fanilor noștri multe bucurii, dar acum sperăm să le oferim cireașa de pe tort“, a spus fundaşul Cristiano Biraghi.

„Olympiakos vine după un parcurs interesant, în care a luptat împotriva unor echipe valoroase. Au un moral foarte bun și sunt foarte organizați. Va trebui să nu facem greșeli, pentru că detaliile vor face diferența“, a precizat antrenorul Fiorentinei, Vincenzo Italiano.

Disputa din capitala Greciei va fi arbitrată de o brigadă portugheză, compusă din centralul Artur Dias şi asistenţii Paulo Soares, respectiv Pedro Ribeiro. Al patrulea oficial va fi suedezul Glenn Nyberg. VAR-ul va fi asigurat de germanii Christian Dingert şi Marco Fritz.

Formaţii probabile:

Olympiacos: Tzolakis – Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega – Chiquinho, Iborra, Hezze – Podence, El Kaabi, Fortounis. Incert: Ortega. Antrenor: Jose Luis Mendilibar.

Fiorentina: Terracciano – Dodô, Martínez Quarta, Milenković, Biraghi – Mandragora, Bonaventura – González, Beltrán, Kouamé – Belotti. Va lipsi Sottil (accidentat). Antrenor: Vincenzo Italiano.

Citeşte şi: Gică Craioveanu îl avertizează pe Mihai Rotaru