Explozie de cazuri de rujeolă în Dolj, de la începutul anului

Cazurile de rujeolă au explodat în judeţul Dolj de la începutul anului. 118 cazuri de rujeolă au fost înregistrate în judeţ de la începutul anului 2023 până la data de 28 aprilie 2024. Însă 111 dintre acestea au apărut în 2024.

După data de 28 aprilie, în perioada minivacanţei, au fost raportate alte 19 suspiciuni de rujeolă, conform reprezentanţilor DSP Dolj. Dintre acestea, 9 cazuri au fost confirmate şi pacienţii au fost internaţi în spital.

Vâlcea, judeţul din Oltenia cu cele mai multe cazuri de rujeolă

Conform hartei cazurilor de rujeolă din România, judeţul Dolj se afla într-o zonă cu incidenţă medie a cazurilor, comparativ cu restul judeţelor. Incidenţa cazurilor în Dolj era de 19,74 cazuri la suta de mii de locuitori, judeţul fiind plasat pe locul 29 din 42 după incidenţă.

Cele mai multe cazuri de rujeolă au apărut în Brașov (1934), incidenţa fiind de 351 de cazuri /100.000 locuitori. Alte judeţe cu incidenţă crescută sunt Covasna (228 de cazuri/100.000 locuitori) şi Mureş (226 de cazuri/100.000 locuitori).

Dintre judeţele Olteniei, Vâlcea este, în prezent, cel mai afectat de rujeolă, cu o incidenţă de 67,8 şi 231 cazuri confirmate, cifre care îl plasează pe al nouăsprezecelea loc din totalul de 42.

Gorj, Olt şi Mehedinţi se situează pe poziţiile 32, 35, respectiv 39, cu 36 de cazuri, 29 de cazuri şi 7 cazuri.

În martie, România a înregistrat cele mai multe cazuri de rujeolă din Europa

În luna martie a acestui an, România a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de rujeolă de pe continent. Cele mai mari cifre, pentru potrivit datelor ECDC au fost raportate de România (174), Austria (150), Italia (109), Franța (56) și Belgia (44). Potrivit datelor ECDC actualizate, în luna martie 2024, 29 de țări au raportat date privind rujeola, cu 695 de cazuri raportate de 23 de țări. În cea mai recentă perioadă de raportare de 12 luni, de la 1 aprilie 2023 la 31 martie 2024, 30 de state membre ale Uniunii Europene (UE)/SEE au raportat un total de 6 319 cazuri de rujeolă.

Doar șase țări nu au raportat nicio infecție în ultima lună. Bulgaria și Luxemburg sunt singurele care nu au constatat niciun caz în ultimul an.

România a declarat epidemie în luna decembrie

În perioada 01.01.2023 – 28.04.2024, în România au fost notificate 13 985 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 15 decese (4 în județul Brașov, 4 în Municipiul București, 3 în județul

Giurgiu, 2 în județul Argeș, 1 în județul Mureș și 1 în județul Sibiu). Cele 13 985 de cazuri confirmate cu rujeolă au fost raportate în toate județele țării și în Capitală.

Ministerul Sănătății a declarat epidemia națională de rujeolă la 5 decembrie 2023 pentru a întări dreptul copiilor cu vârsta între 9 și 11 luni și a persoanelor cu imunizare incompletă de a beneficia de vaccinare.

În perioada 6 decembrie 2023 – 28 aprilie 2024, conform datelor extrase din Registrul Electronic National de Vaccinări (RENV), în România au fost vaccinaţi, în total, cu ROR, 135 944 de copii, din care 22 055 de copii cu vârste între 9 şi 11 luni.

Copiii mici, cei mai vulnerabili în faţa rujeolei

Între 1 aprilie 2023 și 31 martie 2024, din cele 6 319 cazuri cu vârsta cunoscută, 2 901 (45,9%) au fost la copii cu vârsta sub cinci ani; iar 1 587 (25,1%) de cazuri au fost la copii cu vârsta de 15 ani sau mai mult.

În România, cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copii cu vârsta între 1 şi 4 ani (5201) şi la copii de 5-9 ani (2267). 1958 de copii sub 1 an au contractat boala.

La nivel european, cele mai mari rate de notificare au fost observate la sugarii cu vârsta sub un an (192,9 cazuri la un milion) și la copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 4 ani (126,6 cazuri la un milion).

Din cele 5 426 de cazuri (100,0% din totalul cazurilor) cu vârsta și statutul de vaccinare cunoscute, 4 744 (87,4%) erau nevaccinate, 415 (7,6%) au fost vaccinate cu o singură doză de vaccin care conține rujeolă, 247 (4,6%) au fost vaccinate cu două sau mai multe doze, iar nouă (0,2%) au fost vaccinate cu un număr necunoscut de doze, se mai arată în Raportul actualizat al ECDC.

Numărul de cazuri de rujeolă din întreaga lume aproape s-a dublat între 2022 și 2023, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

