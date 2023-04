Profesor de religie anchetat după ce ar fi abuzat sexual o elevă

Un profesor de religie din Piatra-Neamţ este anchetat după ce ar fi abuzat sexual o elevă. El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a agresat-o sexual pe fată în mod repetat. Procurorii i-au interzis bărbatului, care este şi director al Şcolii Postliceale Sanitare de Stat, să mai predea, conform Observatornews.

Victima este o minoră în vârstă de 16 ani şi a fost eleva profesorului în cauză în clasele a şaptea şi a opta.

Profesorul de religie, reclamat de mama fetei

„Mama fetei a înregistrat o petiţie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pe data de 21 martie. Am avut o discuţie cu ea şi mi-a prezentat capturi de ecran cu conversaţiile profesorului cu fiica sa. Am urmat calea legală şi în aceeaşi zi am constituit o comisie de urgenţă în cadrul căreia s-a luat decizia de a sesiza aceste abuzuri către poliţie. Astăzi s-a înregistrat la Şcoala Postliceală o ordonanţă de predare a datelor informatice, având în vedere că a fost începută urmărirea penală”, a declarat inspectorul şcolar general Florentina Luca-Moise.

ISJ Neamţ a găsit un cadru didactic care va suplini orele de religie de la Şcoala „Spiru Haret”, unde preda profesorul pus sub control judiciar.

Consiliul de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare de Stat va stabili cine va prelua funcţia de conducere a unităţii.

