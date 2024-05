(VIDEO) Orășel din Iowa, distrus de o tornadă

Mai multe persoane au murit şi cel puţin 12 oameni au fost răniţi după ce o tornadă puternică a făcut ravagii marți într-un orășel din Iowa, au anunțat autoritățile, potrivit Reuters.

#Tornado went right through downtown #Greenfield #Iowa. Drone flight from one end of town to the other shows catastrophic destruction. Please find an appropriate way to donate to the town. pic.twitter.com/yKeJGS99vo