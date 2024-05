Aleea 1 Şimnic, peste un deceniu prin nămoale

Pentru craiovenii care stau în cartierele mărginașe ale orașului ploaia reprezintă, poate, cel mai mare duşman. Asta pentru că, în astfel de zile, străzile pe care locuiesc sunt greu practicabile. Ai nevoie de multă răbdare și îndemânare ca șofer, pentru a face față situației, iar pe anumite porțiuni poate de o mașină de teren, pentru a nu rămâne împotmolit.

stradă din Bariera Vâlcii- Craiova: sursa foto:Facebook

Sunt multe străzi din Craiova care se potrivesc descrierii de mai sus, printre ele și strada Aleea 1 Șimnic, mai ales partea de după calea ferată. Drumul din cartierul craiovean Bariera Vâlcii pleacă din Aleea 4 Şimnic şi ajunge în Centrura de Nord a Craiovei. Aici, de un deceniu, localnicii merg prin nămol şi bălţi. Ce-i drept câteva schimbări minore au transformat peisajul, între acestea apariţia unui loc de joacă şi pietrişul care acoperă gropile din carosabil.

Aleea 1 Șimnic din Craiova este un adevărat calvar pentru șoferi și locatari. Ea a fost cârpită doar în preajma alegerilor, dar reparații capitale nu au avut loc aici niciodată. Hârtoapele fac casă bună cu lipsa eficienței canalizării, asta în ciuda faptului că locuitorii plătesc, după cum spun, impozit pentru zona C.

„Să vadă tot orașul în ce hal a ajuns strada, nici taxiurile nu mai vor să ne ducă. Am sunat la primărie chiar și la telefonul cetățeanului nimeni nu ne baga în seamă. Suntem zona C la impozit”, spune un localnic.

Legat de locul de joacă, venit să de a un plus de valoare zonei, acesta este inundat cu nămol atunci când plouă.

Ploaia înrăutățește situația, dar și în restul zilelor gropile din carosabil, pe care uneori este imposibil să le ocolești, le fac viața grea craiovenilor de aici.

„Locuiesc pe Aleea I Șimnic, stradă pe care acum când plouă trebuie să-ţi iei cizmele de cauciuc. Și nu numai în zilele acestea cu ploaie, ci și în perioada secetoasă avem probleme pentru că sunt gropile mari, iar praful curege după maşini. Sunt câteva sute de familii care zi de zi trec pe acest drum, majoritatea familii tinere cu copii mici. La Primăria Craiova s-au făcut nenumărate sesizări, dar răspunsul a fost același «încercăm anul acesta». Care an, nici noi nu știm!“, spune o localnică.

În Bariera Vâlcii, gropile, nămolul şi bălţile sunt la ele acasă

Pe Aleea 1 Șimnic sunt multe gropi, care atunci, când plouă se transformă în bălţi. Aleea I Șimnic se continuă și peste calea ferată,aşa cum spuneam, iar aici apar marile probleme și, totodată, nemulțumirile localnicilor. Pentru a ajunge la acea parte a străzii trebuie, într-adevăr, să dai în hârtoape, riscând uneori să rămâi împotmolit.

„Pe porțiunile acestea se circulă foarte greu, sunt multe gropi, iar de nămol ce să mai zic… Așa se face după fiecare ploaie. Sunt și zone pe unde se poate circula, nu e peste tot la fel, dar aici este dezastru“, spune o localnică.

Oamenii spun că autorităţile au făcut doar cârpeli, „asfalt” cu pietrişi şi pămân.

Nu este singura stradă de pământ din cartierul Bariera Vâlcii şi din Craiova. Strada Agrişului este într-o stare mult mai porastă. Nu-s de laudat nici străzi precum strada Viilor, Aleea 1 Primăverii, strada Macului, strada Vâlcelei, Aleea 2 Cantonului. Localnicii îşi strigă la fel nemulţumirea.

„Strada nu este asfaltată. Este mizerie. Măcar acum, când vin alegerile să facă ceva. Până ies la Barieră rup maşina în două. Vin bagă un buldozer acolo… Din 2003 ne tot mint că avem nevoie de aprobare de la calea ferată şi de hotărâre de guvern. Am luat nopi aprobare de la CFR şi nu ţin seama de ea”, spune un locuitor de pe Aleea 2 Cantonului.

Chiar dacă suntem în secolul XXI, la marginea orașului, gropile noi sau cele vechi, adâncite de la an la an „se lăfăie“ în toată splendoarea lor. Şi reproşurile se ţin lanţ:

„De 20 ani nimic, nimic pe Alea 2 Parâgului. Înnotăm prin bălți și noroaie”, spune un al localnic din Bariera Vâlcii. Reprezentanții Primăriei Craiova spun că în acest an, Aleea 1 Șimnic va fi asfaltată.