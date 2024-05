Atalanta şi Leverkuen luptă pentru trofeul Europa League

Formaţiile Atalanta Bergamo şi Bayer Leverkusen se întâlnesc astăzi, de la ora 22.00, la Dublin, în finala Europa League. Finala de la Dublin va fi a treia confruntare directă dintre Atalanta și Bayer Leverkusen în cupele europene. Cele două echipe s-au mai întâlnit în optimile de finală ale Europa League în sezonul 2021/2022, când italienii s-au impus atât în tur, scor 3-2, cât și la retur, scor 1-0.

Disputa va fi arbitrată de o brigadă din România, compusă din centralul Istvan Kovacs, asistenţii Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene. Al patrulea oficial va fi Ivan Kruzliak (Slovacia). VAR-ul va fi asigurat de Pol von Boekel şi Rob Dieperink (ambii din Olanda) şi Cătălin Popa (România). Este cea de-a doua finală europeană pentru Istvan Kovacs, după ce a arbitrat finala Conference League din 2022, dintre AS Roma și Feyenoord, scor 1-0.

Formaţii probabile:

Atalanta: Musso – Djimsiti, Hien, Kolašinac – Zappacosta, Éderson, Koopmeiners, Ruggeri – De Ketelaere, Pašalić; Scamacca.

Nu vor juca: Holm şi De Roon, în timp ce Toloi şi Kolasinac sunt interţi .

Leverkusen: Kovář – Tapsoba, Tah, Hincapie – Stanišić, Palacios, Xhaka, Grimaldo – Wirtz; Frimpong, Adli.

„Suntem conștienți că întâlnim o echipă grozavă. Cifrele, performanțele pe care le-au acumulat pe parcursul acestor luni vorbesc de la sine. Dar, în călătoria noastră am întâlnit multe echipe puternice şi avem puțină stimă de sine. Este o echipă foarte organizată, dincolo de calitatea individuală, cu multe soluții, nu numai în atac. Este o echipă flexibilă, care se apără foarte bine. Va trebui să avem o prestație foarte precisă şi precaută. Va trebui să fim exacți și organizați. Sunt foarte nerădător în sensul în care am pregătit tot ce era de pregătit. Acum așteptăm să ne confruntăm. Trebuie să ne găsim calmul cu ușurință“, a declarat antrenorul Atalantei, Gian Piero Gasperini.

„Concentrarea este mare pe aces meci. Acum este momentul să dăm ce este mai bun. Jucătorii sunt pregătiți şi am un sentiment bun despre meci. Îi respect pe cei de la Atalanta, dar am încredere în noi. Energia este bună, încrederea este bună. Trebuie să dăm ce-i mai bun în această săptămână și să ne bucurăm. Ar însemna enorm să câștigăm un trofeu european. Să fim capabili să ne bucurăm cu oamenii din club, cu fanii. Ați văzut ce s-a întâmplat când am câștigat Bundesliga. Ar fi istoric și asta ne dorim, un sezon istoric“, a spus tehnicianul nemţilor, Xabi Alonso.

Citeşte şi: Baraj Liga 2 | ACSO Filiaşi, pregătită pentru primul duel cu FC Bihor Oradea