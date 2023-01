800 de poliţişti londonezi, vizaţi de plângeri de abuz sexual și domestic

Poliția Metropolitană a Londrei (Met) investighează peste 1.000 de plângeri de abuz sexual și domestic în care sunt implicați aproximativ 800 dintre ofițerii săi, a declarat comandantul Met după condamnarea unuia dintre ofițerii săi pentru zeci de infracțiuni sexuale. Declarația survine după ce polițistul David Carrick s-a declarat vinovat pentru 49 de infracțiuni, inclusiv zeci de violuri, relatează BBC, citat de G4Media.

Sir Mark Rowley, şeful Met, a anunțat că toți cei 45.000 de ofițeri și angajați ai Met vor fi reverificați pentru infracțiuni care nu au fost identificate anterior. De asemenea, el a cerut scuze victimelor lui David Carrick pentru eșecurile forțelor de ordine.

„Am dat greș. Și îmi pare rău. El nu ar fi trebuit să fie ofițer de poliție”, a spus el. „Acest om a abuzat de femei în cel mai dezgustător mod. Am dezamăgit femeile și fetele și, într-adevăr, am dezamăgit londonezii. Femeile care au suferit și au supraviețuit acestor violențe şi le-au denunţat au fost inimaginabil de curajoase. Înțeleg, de asemenea, că acest lucru va determina unele femei din Londra să se întrebe dacă pot avea încredere în poliție pentru a le ţine în siguranță. Nu am aplicat același simț pentru a ne apăra propria integritate pe care îl aplicăm în mod obișnuit pentru a ne confrunta cu infractorii”, a mai spus Rowley.

Met a declarat că un total de 1.633 de cazuri de presupuse infracțiuni sexuale sau violență domestică în care au fost implicați 1.071 de ofițeri și alți membri ai personalului au fost revizuite din ultimii zece ani pentru a se asigura că au fost luate deciziile adecvate.

David Carrick a comis infracțiunile de-a lungul a două decenii

David Carrick, care a lucrat pentru Comandamentul de protecție parlamentară și diplomatică, a comis infracțiunile împotriva a 12 femei de-a lungul a două decenii.

Met și-a cerut scuze după ce s-a aflat că Carrick a fost adus în atenția poliției pentru nouă incidente, inclusiv acuzații de viol, violență domestică și hărțuire între 2000 și 2021.

Un purtător de cuvânt al prim ministrului Rishi Sunak a declarat că astfel de cazuri de profil înalt, cum ar fi cel al lui Carrick, au „subminat” încrederea publicului în poliție, dar a adăugat că premierul își păstrează încrederea în Met și în șeful său Sir Mark Rowley.

Ministra de interne Suella Braverman a declarat că a fost o „zi care dă de gândit” pentru Met și „întreaga familie a poliției din întreaga țară”.

„Acest incident îngrozitor reprezintă o încălcare a încrederii, va afecta încrederea oamenilor în poliție și este clar că standardele și cultura trebuie să se schimbe în poliție”, a spus ea.

Ministra Braverman a adăugat că șefii de poliție trebuie să urmeze îndrumările recente ale Inspectoratului de Poliție al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind prioritizarea proceselor de verificare și recrutare.

„Mă aștept ca fiecare șef de poliție să ia în considerare aceste recomandări și să le pună în aplicare urgent”, a mai spus ea.