(VIDEO) Mama lui Navalny susține că agenții ruși o „șantajează”

Mama lui Alexey Navalny, Lyudmila Navalnaya, a postat un videoclip pe rețelele de socializare în care susținea că Rusia o „șantajează”. Autoritățile vor să stabilească cum și când va fi înmormântarea lui Navalny.

Vorbind într-o declarație video din orașul arctic Salekhard, Lyudmila Navalnaya a spus că anchetatorii i-au permis să vadă cadavrul fiului ei în morga orașului. Ea și-a reafirmat cererea ca trupul fiului să-i fie predat. Ea a condamnat presiunea la care este supusă de către autoritățile ruse pentru a încerca să o oblige să accepte o înmormântare secretă.

„Mă șantajează, pun condiții în care, când și cum ar trebui să fie îngropat fiul meu”, a spus ea. „Ei vor să o facă în secret, fără o ceremonie de doliu”. Nu a existat un răspuns imediat din partea anchetatorilor ruși.

Mama lui Navalny a intentat un proces la o instanță din Salekhard, contestând refuzul oficialilor de a elibera cadavrul fiului ei. O audiere cu ușile închise a fost programată pentru 4 martie. Marți, ea a făcut apel la președintele rus Vladimir Putin să elibereze rămășițele fiului ei, astfel încât să-l poată îngropa cu demnitate.

Cea mai cunoscută figură a opoziției din Rusia a murit pe neașteptate într-o colonie penală arctică săptămâna trecută. Asistenții săi și familia au susținut că Kremlinul l-a ucis pe politicianul de 47 de ani. Kremlinul respinge acuzația, potrivit France 24.

Soția lui Navalny zboară în SUA pentru a fi cu fiica

Văduva lui Navalny, Yulia Navalnaya, a declarat joi pe contul ei de Instagram că a zburat să-și viziteze fiica de 20 de ani, Dasha, studentă la Universitatea Stanford. „Fata mea dragă, am venit să te îmbrățișez și să te susțin, iar tu stai și mă susții”, a scris ea sub o fotografie cu ea și fiica ei întinsă pe un covor. Descriindu-și fiica ca fiind „puternică, curajoasă și rezistentă”, Navalnaya a spus că familia „cu siguranță va face față tuturor”. Ea mai are un fiu de 15 ani, Zakhar.

