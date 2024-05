Șoferi certați cu legea

Un bărbat din localitatea Urzicuța, județul Dolj este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.El a fost depistat la data de 11 mai a.c. de către polițiștii Poliției orașului Balș au oprit pentru control, pe strada Nicolae Titulescu, din orașul Balș, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din comuna Urzicuța, județul Dolj.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul orășenesc Balș pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Conducea un tractor neînmatriculat și nu avea permis



Un tânăr din localitatea olteană Scornicești este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și neînmatriculat. Acesta a fost depistat de către polițiștii Poliției orașului Scornicești conducând pe strada Constantinești, din orașul Scornicești, un tractor agricol. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar utilajul agricol era neînmatriculat.Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul fără a fi înmatriculat sau înregistrat.



Cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Un alt tânăr din orașului Potcoava este cercetat tot pentru conducere fără permis. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că tânărul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.