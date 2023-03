Nicolo Napoli: „Important este să facem puncte la Sepsi!“

Antrenorul formaţiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat dezamăgit de prestaţia echipei sale din partida cu Hermannstadt. Tehnicianul italian sper să regleze jocul până joi, când va avea loc „finala“ pentru play-off, contra covăsnenilor de la Sepsi, la Sf. Gheorghe.

„Nu am făcut un meci bun. Am avut două ocazii, două bare, dar nu a fost un meci bun. Au meritat, în final, să câştige meciul. Ştiam că Hermannnstadt este o echipă agresivă, cu pressing, care joacă bine. Noi am jucat prea puţin. Am fost puţin jos, în teren. Nu ştiu de ce, dar învăţăm. Nu mi-am certat jucătorii. Am avut ocazii, nu am dat gol, nu am câştigat, gata. Acum, ne gândim la meciul de joi, cu Sepsi. Este o finală pentru intrarea în play-off. Important pentru noi este să facem puncte la Sepsi“, a spus Nicolo Napoli, la Digi Sport.

