Dragoș Albu: ”Vom câștiga la Sepsi și va fi bine!”

La finalul meciului AFC Hermannstadt – FCU Craiova 1-0, mijlocașul oltenilor Dragoș Albu a afirmat că regretă că echipa nu a obținut calificarea în play-off încă de acum. El consideră oltenii vor rezolva această „problemă“ în meciul de joi, cu Sepsi, de la Sf. Gheorghe.

„Nu am reușit să câștigăm azi, asta este. Consider că am făcut totuși un meci bun, am avut ocazii. După gol, s-a văzut presiunea. Ne-am retras, nu am mai reușit să ducem mingi în fața porții, deși am încercat. Mergem la Sepsi să câștigăm. Depinde de noi calificarea. Azi doar golul ne-a lipsit. Nu cred că jocul a arătat atât de rău încât să pierdem. Așa a fost să fie. Poate vom câștiga la Sepsi și vom uita acest meci. Vom intra în play-off și va fi bine“, a spus Dragoș Albu, la Digi Sport.

