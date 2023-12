Li s-a promis canalizare, au primit noroi

Mulţi locuitori de pe strada Păuniţei din Craiova sunt disperaţi din cauza modului în care s-au făcut lucrările pentru reţeaua de canalizare. În loc să se bucure deja de condiţii decente de trai şi să folosească utilităţile, oamenii sunt nevoiţi să „înoate“ în noroi şi să îşi rupă maşinile până ajung acasă. Situaţia durează de luni de zile, iar zilele ploioase au devenit cel mai urât coşmar al oamenilor din această zonă.

Strada Păuniţei, un dezastru total

Intoducerea reţelei de canalizare, atât de mult dorită pentru alinierea la condiţii decente de trai, a devenit cea mai mare neplăcere pentru mulţi locuitori ai Craiovei. Motivul este simplu: lucrările încep, se fac parţial, apoi firma care se ocupă de ele dispare fără urmă. Iar oamenii rămân cu străzile făcute praf, fără să ştie când se vor termina lucrările şi când vor putea beneficia de utilităţile promise. O astfel de stradă este Păuniţei, din cartierul craiovean Lăpuş. Aici s-a lucrat atât pe strada principală, cât şi pe aleile adiacente, pe sărite, fără să existe o anumită logică. Pur şi simplu muncitorii îşi făceau apariţia, făceau săpături, apoi părăseau zona fără nicio explicaţie.

Sunt mai bine de doi ani de când firma care se ocupă de introducerea canalizării şi-a făcut apariţia pe strada Păuniţei, dar şi pe aleile şi străzile paralele acesteia. Pe unele alei s-au făcut săpături, s-au introdus ţevile, s-au acoperit găurile, însă gospodăriile nu au fost racordate nici până astăzi la reţea. De departe cea mai disperată situaţie este în zona dinspre finalul străzii principale Păuniţei şi zona dinspre calea ferată, care ajunge aproape de Halta Bordei. Aici au început săpăturile în luna martie a acestui ani, după cum spun locuitorii din zonă. De atunci nu s-a mai întâmplat nimic, iar oamenii au fost lăsaţi în noroaie pe care abia dacă le mai pot traversa cu maşinile.

„Ne-am pierdut orice speranţă că pe strada noastră se poate face ceva bun“

O femeie care locuieşte pe strada Păuniţei ne-a explicat situaţia lucrărilor pentru reţeua de canalizare. Aceasta spune că modul în care s-a lucrat este o bătaie de joc la adresa tuturor celor care locuiesc în zonă.



„Suntem pur şi simplu disperaţi, nu credeam că putem să trecem prin aşa ceva. Când au venit cu canalizarea am crezut că, în sfâşit, vom avea şi noi această utilitate. Dar şi-au bătut joc atât de mult de noi încât ne-am fi dorit să nu dea pe aici. Este incredibil modul în care s-a lucrat. Strada e făcut praf, şi principala, şi aici, în apropiere de calea ferată. Ce să facem, să umblăm în cizme de cauciuc?

Abia dacă poţi şi în cizme la ce au putut să lase în urmă. Aceasta este Craiova anului 2023. Unii spun că avem un oraş foarte frumos. Dar să mai întoarcă privirea şi spre situaţiile acestea care ţin, pur şi simplu, de nişte condiţii elementare de trai. E foarte bine doar atunci când plătim taxele, să fie bugetul asigurat. Asta e situaţia, ne-am pierdut orice speranţă că pe strada noastră se poate face ceva bun“, ne-a spus femeia.

CAO recunoaşte situaţia şi spune că are parte de firme neserioase

În zona de est a Municipiului Craiova lucrează asocierea de firme S.C. DSE CONSULTING S.R.L. – S.C. THERMAL PIPES SOLUTIONS S.R.L. – S.C. UTALIM S.A., care a obţinut contractul de la Compania de Apă Oltenia. Aceste firme au tras mâţa de coadă luni întregi şi nu s-au lăsat impresionate nici măcar de notificările pe care CAO le-a trimis.

Directorul Companiei de Apă spune că situaţia este una foarte delicată şi că, cel mai probabil, în perioada următoare va rezilia contractul cu aceste firme. Însă, de aici va decurge o situaţia care va îngreuna şi mai mult procesul de finalizare a lucrărilor. „Cunoaştem situaţia. Oricum în zilele ploioase nu se poate interveni pentru că s-ar face mai mult rău decât bine. În acea zonă din strada Păuniţei au avut probleme cu avizul de la CFR. De asemenea, cu un schimb de soluţii care a trebuit să fie făcut de căte proiectant.

Însă, această asociere de firme s-a mişcat foarte greu, am avut probleme mari cu ei. Le-am trimis notificări în repetate rânduri, ba chiar am fost la un pas să reziliem contractul. Când a fost vorba despre reziliere, au avut o perioadă în care s-au mobilizat foarte bine. Însă în ultimele săptămâni au lăsat-o moale, din nou, şi au doar câteva echipe pe teren. Mai mult ca sigur în perioada următoare vom rezilia contractul. Însă, după reziliere se vor face evaluările lucrărilor făcute. Totodată, se va întocmi un nou caiet de sarcini cu lucrările care mai sunt de făcut. Abia apoi se va putea urca în SICAP contractul pentru o nouă licitaţie, ca să putem alege o altă firmă. Dar toate aceste lucruri vor dura, cel mai probabil, aproximativ un an de la momentul rezilierii“, ne-a transmis Alin Şuiu, directorul CAO.

Două contracte reziliate în Dolj

Compania de Apă se ocupă şi de introducerea reţelelor de apă şi canalizare şi în multe localităţi doljene. Nici aici nu lipsesc problemele, iar directorul CAO spune că deja au fost reziliate două contracte, tot din cauză că firmele contractate de companie au fost total neserioase. „Avem două contracte reziiliate în Dolj. Este vorba despre contractul de „Extindere rețele de apă și canalizare în zona Călăraşi – Bechet“ şi „Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare şi Piscu Vechi“. De cinci luni de zile aşteptăm toate documentele necesare pentru a putea relua licitaţie pentru Poiana Mare – Piscu Vechi. Însă, supervizorul trebuie să facă evaluările pentru ce s-a lucrat până la reziliere, cu ce a rămas de făcut. Trebuie să facă un nou caiet de sarcini, dar nu este gata nici până acum din luna iulie“, ne-a mai spus Alin Şuiu.

Cele două contracte reziliate în Dolj fuseseră obţinute de de aceeaşi firmă – S.C. ERPIA S.A.. Valorea proiectului pentru zona Călăraşi Bechet a fost de 99.942.876,35 de lei (fără TVA), iar termenul de finalizare ar fi trebuit să fie 28 august 2023. De asemenea, contractul pentru zona Poiana Mare – Piscu Vechi a avut o valoare de 47.049.438 de lei (fără TVA), iar termenul de finalizare a fost 31 iulie 2023.

Aşadar, atât Craiova cât şi unele localităţi din Dolj sunt în mare impas cu privire la introducerea reţelelor de apă şi canalizare. Cel mai probabil, acolo unde există deja probleme, acestea vor persista pentru minim încă un an, până ce vor fi gata următoarele licitaţii, de după rezilieri.

