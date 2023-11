Balul Bobocilor de la Carol I, „regal“ de versuri care incită la consum de droguri şi acte sexuale

Mama unei eleve de la Colegiul Naţional Carol I din Craiova ne-a trimis o sesizare prin care s-a arătat oripilată de modul în care s-a desfăşurat actul artistic din timpul Balului Bobocilor organizat de unitatea de învăţământ la care învaţă fiica sa. Aceasta spune că alegerea artiştilor a fost una cel puţin nefericită şi că versurile pe care le-au cântat aceştia nu aveau ce să caute la un eveniment la care se aflau, în mare parte, elevi de clasa a IX-a.

Balul cuvintelor murdare. Instigare la consum de droguri şi acte sexuale

Balul Bobocilor de la Colegiul Carol I a devenit locul unde doi artişti au cântat versuri şocante, pline de cuvinte triviale, menite să îi provoace pe elevi la consum de droguri, violenţă sau acte sexuale. Mama unei eleve de la Carol I, care şi-a cumpărat bilet alături de alţi părinţi, pentru a-şi supraveghea din umbră copiii, a fost şocată să asculte versurile cântate în faţa unor elevi de 15-16 ani. „Vă scriu în calitate de mămică a unei fete ce este elevă în „prestigioasa“ instituţie şcolară Colegiul Naţional Carol I din Craiova. Joi, 23 noiembrie, elevii au avut evenimentul Balul Bobocilor. Acesta s-a desfăşurat în incinta Casei de Cultură a Studenţilor din Craiova.

Fiica mea abia aştepta acest eveniment ce marca pentru ea începutul vieţii de liceu. Fiind o elevă ce a intrat la acest liceu cu o medie mare, am fost de acord cu participarea la acest eveniment. Deşi recunosc că îmi era frica să nu i se întâmple ceva acolo. Nu am nimic cu desfăşurarea evenimentului în sine, pentru că am văzut foarte mulţi elevi frumoşi şi talentaţi din liceu pe scenă. Aceste evenimente trebuie să reprezintă un prilej pentru a se cunoaşte şi pentru a se împrieteni mult mai bine decât la şcoală.

„Mă fac praf”, “mă fac că**t”, “s*ge”, „cine urmează la tras” – s-a auzit la Balul de la Carol I

Am decis să îmi cumpăr bilete, împreună cu alte mamici, şi să ne supraveghem copiii de la distanţă, fără ca ei să ştie că suntem şi noi acolo. Totul a fost bine până în momentul în care pe scenă au apărut artiştii invitaţi de către liceu. Este vorba despre Marko Glass & Bvcovia (am căutat afişul evenimentului să văd exact cum se scrie). Aici a început oripilarea, atât a mea cât şi a celorlalte mame, care erau şocate la fel ca mine.

Au fost versuri de genul: „mă fac praf”, “mă fac că**t”, “s*ge”, „cine urmează la tras”, „te f*’ţi”, „t**fo”. Pe lângă acestea, multe alte cuvinte obscene şi îndemnuri la comportament trivial. M-au lăsat cu gura căscată! Am ieşit afară, mi-am sunat fiica şi am chemat-o acasă. I-am spus că nu mă simt bine şi am nevoie de ea“, ne-a povestit mama care a participat la Balul Bobocilor de la CN Carol I.

Colegiul se face că nu ştie ce s-a cântat în timpul balului

Am întrebat conducerea CN Carol I despre cine se ocupă de organizarea balului. De asemenea, dacă unitatea şcolară are vreo implicare sau dacă este nevoie să îşi dea acordul vizavi de artiştii care cântă în cadrul balului. Directoarea adjunctă, Luminiţa Popescu, ne-a explicat, în mare parte, care este procedura organizării balului. Însă, părea destul de străină de situaţie şi nu ştia exact ce anume s-a cântat în timpul balului. Adevărata problemă era, de fapt, că instituţia nu primise sesizarea care a ajuns pe adresa redacţiei. „În primul rând, la noi la şcoală nu a fost depusă nicio sesizare. În general, aşa ar fi normal. Dacă părintele a fost în sală şi acolo a fost o chestie nepotrivită, trebuia să ne informeze şi pe noi.

Au fost persoane din cadrul instituţiei acolo. Dar pe perioada în care au fost prezente nu au sesizat nimic ieşit din comun. Recunosc, eu nu am stat până la sfârşit, nu am participat la momentul în care au cântat cei doi. Noi, ca instituţie, avem un acord de colaborare cu firma care organizează evenimentul. Consiliul elevilor este cel care propune artiştii care să vină la bal. Apoi, în parteneriat cu firma care organizează se aleg artiştii cei mai potriviţi.

Oricum, în contractul de colaborare pe care îl avem noi cu firma respectivă, se precizează expres faptul că nu vor fi sitagme vulgare şi că vor fi cenzurate. În acest moment, dacă s-a întâmplat ceea ce susţineţi, noi nu putem să facem nimic, nu suntem organe de anchetă. Însă, noi deocamdată răspundem la nişte întrebări ale dumneavoastră. Nu avem sesizare scrisă în acest sens.

În măsura în care avem nişte dovezi palpabile, o să încercăm să verificăm“, ne-a transmis Luminiţa Popescu.

Majoritatea melodiilor celor doi artişti vorbesc despre droguri

Am întrebat şi dacă, din întâmplare, conducerea a verificat înaintea balului ce melodii cântă cei doi artişti. La o simplă căutare pe Google se poate verifica foarte simplu ce versuri au melodiile celor doi cântăreţi care au cântat la Balul Bobocilor de la Colegiul Naţional Carol I. Majoritatea se referă la consumul de droguri şi alcool, sex şi violenţă verbală. Directoarea ne-a spus că s-au bazat pe clauza din contract care specifică că artiştii nu au voie să folosească expresii vulgare. I-am solicitat să ne transmită şi dacă există vreun profesor a participat la tot evenimentul, iar directoarea ne-a spus că nu are cunoştinţă despre acest lucru.

Directorul s-a prevalat de contractul cu firma organizatoare

Directorul CN Carol I s-a abținut să își dea cu părerea despre cele întâmplate în timpul balului, nu a menționat dacă a fost prezent sau nu la bal, însă a scos în față contractul făcut cu firma organizatoare. „Balul Bobocilor de la Colegiul Național „Carol I”, Craiova s-a desfășurat în data de 23.11.2023, între orele 18.00–12.30, la Casa Studenților din Craiova, fără incidente. Organizatorul evenimentului a fost firma RECO LEVELUP EVENTS S.R.L., aflată în contract de colaborare nr. 3835/01.11.2023 cu Colegiul Național „Carol I”, Craiova. Conform contractului COLABORATORUL se obligă:

a) să facă promovare evenimentului

b) să pună în vânzare biletele de acces, beneficiind totodată şi de sumele încasate din vânzarea acestora;

c) să îndeplinească toate formele legale cu privire la fiscalitatea biletelor înainte şi după eveniment;

d) să permită participarea gratuită a persoanelor indicate de partener, dar şi a propriilor invitaţi;

e) se obligă să asigure participarea artistului reprezentat în vederea efectuării unei prestaţii artistice în condiţiile menţionate în contract, în cadrul evenimentului organizat;

f) colaboratorul se va asigura ca piesele pe care artistul le va interpreta să nu incite la violență sau ură pe criterii de rasă, culoare, religie, apartenență politică, xenofobie sau comunitatea LGBTQ+, dar si piesele ce conţin vulgarităţi să fie cenzurate.

g) se obligă să asigure toate informațiile necesare unei bune colaborări. (…).

Selecția formației a fost realizată prin vot în Consiliul Reprezentativ al Elevilor. Contractul dintre firma organizatoare și formație este confidenţial și îl puțeți solicita acestora. Conducerea școlii a colaborat cu Poliția Locală și Jandarmeria pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului“, ne-a transmis directorul.

Citeşte şi: 20,5 milioane de lei pentru modernizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj