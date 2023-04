Gorj: Trei șoferi, depistați pozitiv la canabis

Trei conducători auto din Gorj au fost depistați depistați la volan sub influența substanțelor psihoactive și patru sub influența alcoolului.

În intervalul 8-9 aprilie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au acționat pentru reducerea riscului rutier, prin depistarea conducătorilor auto aflați sub influența substanțelor psihoactive sau alcoolului.

„Ieri, 8 aprilie, ora 22:30, polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni au oprit în trafic, pe DJ 673 Turceni, un autoturism condus de un tânăr de 28 de ani, din comuna Negomir. Polițiștii l-au testat cu aparatul Drugtest, acesta indicând un rezultat pozitiv la canabis. Tânărul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice.

Tot ieri-seară, la ora 22:50, polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni au oprit în trafic, pe DJ 673 Turceni, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din comuna Plopșoru. Testarea cu aparatul Drugtest a indicat un rezultat pozitiv la cannabis. Tânărul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice.

În cursul nopții, la data de 9 aprilie, ora 00.40, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au depistat în trafic, un tânăr de 18 ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada 9 Mai. Și acesta a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind pozitiv la canabis.

De asemenea, tânărul a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de mostre biologice. În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, conform IPJ Gorj. Alți patru șoferi au fost sancționați pentru că au condus sub influența alcoolului.

Citește și: Castelul Vrăjitoarelor, cel mai nou obiectiv turistic din Gorj