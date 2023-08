Angajat al British Museum, acuzat că a furat bijuterii de aur, pietre semipreţioase şi sticlărie

British Museum din Londra a concediat un angajat şi a sesizat poliţia după ce a constatat că piese din colecţia sa – în principal bijuterii şi pietre semipreţioase, unele datând din secolul al XV-lea î.e.n., au fost furate, informează News.ro.

Administratorii British Museum au fost ”deosebit de îngrijoraţi când au aflat, anul acesta, că obiecte din colecţia sa au fost furate”, a anunţat într-un comunicat George Osborne, preşedintele muzeului în ale cărui colecţii se află Piatra din Rosetta şi sculpturi de marmură din Pantheon.

El a dat asigurări că prioritatea este ”găsirea pieselor furate” şi că s-au luat ”măsuri decisive”.

”Noi am sesizat poliţia, am impus măsuri de urgenţă în vederea consolidării securităţii, am lansat o anchetă independentă cu privire la ceea ce s-a întâmplat şi cu privire la concluziile de tras şi am folosit toate puterile disciplinare de care dispunem cu privire la persoana pe care o considerăm responsabilă”, a spus preşedintele British Museum.

Potrivit muzeului, majoritatea obiectelor care ”au dispărut, au fost furate sau avariate” sunt ”piese mici”, păstrate în rezervă, care nu au fost expuse publicului recent şi care servesc ”mai ales în scopuri de cercetare”.

”Asta include bijuterii de aur, pietre semipreţioase sau sticlărie datând din secolul al XV-lea î.e.n.”, precizează muzeul.

”Acesta este un incident foarte neobişnuit”, subliniază directorul muzeului, Hartwig Fischer, citat în comunicat.

”Muzeul îşi cere scuze pentru ceea ce s-a întâmplat, dar i-am pus capăt”, dă el asigurări.

Citeşte şi: O maşină de gunoi s-a răsturnat şi a lovit două autoturisme