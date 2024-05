(VIDEO) Blue Origin al lui Jeff Bezos a lansat cu succes șase turiști la marginea spațiului după o pauză de doi ani

Blue Origin al lui Jeff Bezos a lansat cu succes șase turiști, inclusiv primul bărbat de culoare care s-a antrenat ca astronaut, la marginea spațiului.

Zborul suborbital de 11 minute a decolat de la baza Blue Origin din West Texas imediat după ora locală 9:30, duminică dimineața. Au fost lansați pasagerii în gravitație zero, astfel încât să poată experimenta imponderabilitate și să vadă orizontul Pământului.

Racheta i-a preluat pe linia Kármán – considerată pe scară largă a fi granița dintre atmosfera Pământului și spațiul cosmic – înainte ca cei șase noi astronauți să aterizeze în siguranță într-un deșert din vestul Texasului, potrivit The Independent.

Călătoria a marcat pentru prima dată când Blue Origin – compania de călătorii spațiale deținută de miliardarul Amazon Bezos – a trimis pasageri în spațiu în doi ani, după ce o încercare eșuată de lansare în decembrie 2022 a determinat o pauză.

În timpul acelei lansări, racheta începuse să se îndepărteze din cursă la scurt timp după decolare, ceea ce a determinat sistemul de evacuare să se lanseze și să catapulte capsula de sus. Capsula a aterizat în cele din urmă în siguranță, dar racheta s-a prăbușit pe Pământ.

După doi ani, zborul de duminică a fost un succes

La bordul rachetei se afla Ed Dwight, de 90 de ani, primul bărbat de culoare care s-a antrenat ca astronaut.

El a fost ales de Casa Albă John F Kennedy pentru a se alătura școlii de pilot de cercetare aerospațială în 1961, după ce a petrecut câțiva ani în Forțele Aeriene.

Pe când era acolo, s-a confruntat cu rasismul din partea colegilor săi, inclusiv primul comandant al școlii Chuck Yaeger, care a murit în 2020.

„Toți au fost instruiți să se poarte rece cu mine”, a spus Dwight despre colegii săi stagiari la începutul acestui an.

Pe măsură ce programul a continuat, Dwight a devenit unul dintre cei 26 recomandați de oficialii Forțelor Aeriene să se alăture NASA.

Dar când organizația spațială și-a lansat lista de astronauți aleși în 1963, Dwight era acolo, potrivit The Associated Press.

Moștenire fabuloasă

După ce JFK a fost asasinat, Dwight a spus că credea că cariera lui de astronaut s-a încheiat, potrivit The Wall Street Journal.

S-a retras din Forțele Aeriene în 1966 și nu a ajuns niciodată în spațiu până astăzi.

„Este pur și simplu fabulos”, a spus Dwight după ce a aterizat duminică pe Pământ. „Am crezut că nu am nevoie de asta în viața mea… dar am mințit. Am făcut-o.”

Fiul și nepoți lui Dwight plănuiseră să participe la lansare.

„În realitate le va aduce bine ceea ce bunicul lor a realizat”, a spus fiul lui Dwight pentru Jurnal. „Cred că va fi unul dintre acele lucruri de genul „Uau, aceasta este familia mea, strămoșii mei, care merg în spațiu”, ceva ce nu mulți oameni au făcut.”

Alături de domnul Dwight, ceilalți cinci turiști spațiali au fost:

capitalistul Mason Angel;

antreprenorul francez Sylvain Chiron;

inginer software și antreprenor Kenneth L. Hess;

contabil pensionar Carol Schaller;

aviatorul Gopi Thotakura.

Citește și: Craiova: „Arta conversației şi a compromisului în familie şi societate” la Muzeul Cărții şi Exilului Românesc