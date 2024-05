(VIDEO) Diddy își cere scuze pentru atacul cântăreței Cassie: „Nu este scuzabil gestul meu“

Sean „Diddy” Combs a spus că imaginile care îl arată atacând-o pe cântăreața Cassie pe holul unui hotel în 2016 sunt „nescuzabile” și că este „dezgustat”.

Avertisment: această poveste include imagini pe care cititorii le pot găsi supărătoare

„Este atât de greu să reflectezi la cele mai întunecate vremuri din viața ta, dar uneori trebuie să faci asta”, a spus rapperul într-un videoclip pe Instagram.

„Am fost înnebunit – adică am ajuns la fund – dar nu caut scuze. Comportamentul meu în acel videoclip nu este scuzabil. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acțiunile mele din acel videoclip. Am fost dezgustat. Am fost dezgustat atunci când am făcut-o acum sunt dezgustat.

„M-am dus și am căutat ajutor profesionist. M-am dus la terapie, la dezintoxicare. A trebuit să-i cer lui Dumnezeu mila și harul lui. Îmi pare atât de rău. Dar m-am angajat să fiu un om mai bun fiecare și în fiecare zi nu-mi cer iertare“, potrivit Sky News.

Bărbatul de 54 de ani, ale cărui case din Los Angeles și Miami au fost percheziționate de agenții de Investigații pentru Securitatea Internațională în martie, s-a confruntat cu o serie de acuzații publice de violență fizică și sexuală.

El a negat inițial acuzațiile

Imaginile obținute de CNN săptămâna aceasta îl arată pe Combs – cunoscut și sub numele de P Diddy și Puff Daddy – purtând doar un prosop alb în timp ce o lovește cu pumnii și cu picioarele pe Cassie pe holul unui hotel din Los Angeles, pe 5 martie 2016.

Filmarea îl mai arată pe Combs împingând-o și târându-o pe cântăreață și aruncând o vază în direcția ei.

Cassie, o cântăreață de R&B al cărei nume legal este Cassandra Ventura, era protejata și iubita lui la acea vreme.

Femeia de 37 de ani l-a dat în judecată pe Combs în noiembrie, cu un proces acuzându-l de viol și comportament violent în timpul relației lor de un deceniu.

Procesul a fost soluționat a doua zi, dar a condus la o analiză intensă a lui Combs, care de atunci a fost numit inculpat în mai multe procese pentru abuz sexual, împreună cu o investigație penală federală privind trafic sexual, care a condus autoritățile la raid din martie.

El a negat acuzațiile din procese, dar nici el, nici reprezentanții săi nu au răspuns la videoclipul nou apărut până duminică.

După ce au apărut filmările, Douglas H Wigdor, avocatul cântăreței, a declarat: „Videoclipul sfâșietor nu a făcut decât să confirme și mai mult comportamentul deranjant și prădător al lui Combs. Cuvintele nu pot exprima curajul și forța de care doamna Ventura le-a dat dovadă când a adus acest lucru la lumină”.

Scuzele lui Combs pe Instagram sunt răspunsul cel mai direct al mogulului hip hop după șase luni de acuzații care i-au amenințat reputația și cariera.

