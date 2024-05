Festivalul de la Cannes: Kevin Costner revine cu un nou western

Kevin Costner revine, la Festivalul de la Cannes, cu un nou western regizat de el, în care joacă și rolul principal, la 34 de ani de la lansarea filmului „Dansând cu Lupii”.

La Festivalul de la Cannes, Costner a avut premiera filmului „Orizont”. Este un proiect personal, pentru care cineastul și-a pus gaj una dintre vastele proprietăți, ca să facă rost de bani pentru filmări, conform stirileprotv.ro.

Premiera filmului său intitulat „Orizont”, la Cannes

Duminică a fost rândul lui Kevin Costner să pășească pe covorul roșu de la Cannes, la premiera filmului său intitulat „Orizont” – un western epic în care joacă Sienna Miller, Abbey Lee, Sam Worthington, dar și alte nume mari de la Hollywood. Pelicula spune povestea cuceririi Vestului Sălbatic. Costner joacă într-un rol principal, dar semnează și scenariul și, pentru a patra oară în carieră, regia.

„Fac filme pentru bărbați. Dar mă asigur că sunt și personaje feminine majore, pentru că asta e foarte important pentru mine. Coloana vertebrală a filmului nostru este formată, de fapt, din femei și cum trec ele prin această poveste. Dar, știți voi, nu-mi place să văd băieți purtându-se stupid”, a declarat Kevin Costner.

Filmul, un pariu uriaș pentru Kevin Costner

Pentru Costner, filmul este un pariu uriaș. Încearcă să-l realizeze de peste 30 de ani și, pentru a face rost de cele 100 de milioane de dolari necesare pentru producție, și-a ipotecat moșia de pe malul oceanului, din orășelul californian Santa Barbara.

„Sunt un cineast independent, de altfel, și am venit aici de unul singur. Iar această platformă uriașă, acest festival uriaș a acceptat filmul meu. E un moment important pentru mine, pentru că mă ajută să creez așteptări pentru un film. Nu am toți banii din lume ca să-l promovez. Dar am timp și o platformă”, a mai precizat actorul.

Povestea are patru părți

Povestea are nu mai puțin de patru părți: primele două vor fi lansate la interval de o lună, în această vară. Pentru ultimele scenariile sunt deja scrise. Prima parte a avut premiera la Cannes, în afara competiției oficiale.

