CNI va reabilita cu 30 de milioane de lei centrul civic din Târgu Jiu

Centrul civic din Târgu Jiu va beneficia de un buget de 30 de milioane de lei pentru reabilitare și punere în valoare. Titularul investiției este Compania Națională de Investiții cu o finanțare de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar beneficiar Primăria Municipiului Târgu Jiu.

Potrivit proiectului, betonul amprentat din centrul orașului va fi înlocuit cu pavaj din andezit – o rocă vulcanică cu granulație fină, culoare brună, violetă, până la cenușiu.

„Investiția este finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, derulată prin Compania Națională de Investiții și aprobată prin Ordinul 1555/05.08.2022 în valoare totală de 29.862.976,79 Lei din care, C+M = 24.106.472,2 lei. Întregul proiect, ce presupune și reamenajarea spațiilor verzi precum și dotări cu mobilier urban modern, va fi în consonanță cu cel de modernizare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” (parte din acest obiectiv fiind cel finanțat prin PNDL și al cărui stadiu financiar este de 95%.)”, a declarat Victor Banța, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Betonul amprentat s-a măcinat

Soluțiile proiectantului de specialitate trebuie să se coreleze și să răspundă cerințelor din Regulamentul local de urbanism specificate în PUZ „Axa Eroilor”. Obiectivul respectiv se află în procedură de achiziție publică și care va fi avizat tot la MDLPA.

Centrul municipiului Târgu Jiu este acoperit în momentul de față cu beton amprentat. Soluția aleasă în urmă cu mai mulți ani a fost una neinspirată, având în vedere calitatea materialului. Betonul din centru se macină foarte ușor și are nevoie an de an de lucrări de reparații și de întreținere. Văzând că scot an de an din buget sume importante pentru reabilitarea betonului amprentat și centrul a început să fie tot mai petecit, autoritățile au decis că se impune folosirea unui material durabil. A fost ales andezitul. A fost depus un proiect la Ministerul Dezvoltării și acesta a fost aprobat și inclus în portofoliul Companiei Naționale de Investiții. Dacă nu vor fi probleme cu desemnarea constructorului, lucrările ar putea fi demarate din acest an.

