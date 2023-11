Târgu Jiu: Profesoară de istorie rămasă fără catedră după reclamațiile elevilor

O profesoară de istorie din Târgu Jiu a rămas fără catedră în urma mai multor plângeri venite din partea elevilor.

Elena Cornoiu, profesoară de istorie la Colegiul Național „Spiru Haret”, a fost acuzată de copii că le vorbește urât și îi desconsideră. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj s-a sesizat în acest caz și a făcut verificări. În cele din urmă, profesoara a rămas fără catedră.

Cadrul didactic este aproape de vârsta pensionării și cel mai probabil va ieși din sistemul de învățământ. Profesoara a respins în trecut acuzațiile elevilor. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj au confirmat că profesoara de istorie a rămas fără catedră și că în prezent nu mai predă.

DGASPC si comisia colegiului au dat dreptate elevilor

Flavius Boian, directorul Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu, a declarat că profesoara are posibilitatea să conteste decizia privind desfacerea contractului de muncă.

„Are posibilitatea să conteste în 30 de zile la tribunal. Nu știu dacă o să facă sau nu treaba asta. Există posibilitatea să se întoarcă, dacă câștigă. Și-a pierdut titulatura. Decizia a fost luată în Consiliul de Administrație al școlii. A fost o comisie de cercetare disciplinară. S-au trimis sesizările elevilor la DGASPC Gorj, care au demarat o anchetă proprie și independentă. Au fost aceleași concluzii și la Comisia școlii, și la DGASPC. S-au confirmat in totalitate cele reclamate de copii.

A dat explicații și doamna în fața Comisiei. A venit însoțită de avocat. La unele întrebări a răspuns, la unele nu. Nu e prima dată când se întâmplă. Au refuzat copiii să intre la ore acum un an și jumătate. Doamna a invocat că aveau note mici și nu învățau și că se apropia încheierea mediilor. Au mai fost probleme acum mulți ani. A fost o acțiune a fostului director, care a și schimbat-o de la clasa unde era dirigintă. La ultimul conflict eu am mediat cât am putut și am ajuns la o înțelegere. Din iunie tot încerc să mediez niște conflicte și aproape reușisem, dar a degenerat”, a menționat Flavius Boian.

