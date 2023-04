Companiile IT ofertează tinerii din Craiova încă din facultate

Salarii de top, stagii de practică, burse și internshipuri plătite pentru studenții Universității din Craiova. 26 de companii din întreaga țară au participat la un târg de carieră în IT. Firmele plătesc salarii de la 3000 de lei pentru începători și ajung să ofere chiar și 5000-6000 de euro pentru un masterand sau doctorand cu experiență în domeniu. Aproximativ 1000 de locuri de muncă au fost disponibile la târg.

Universitatea din Craiova a găzduit, vineri, Târgul de carieră, la care au participat companii din Oltenia și din țară cu activitate în domeniul IT și domenii conexe. Companiile caută developeri, specialiști în testare, dar și specialiști în securitate cibernetică.

„Noi oferim salarii atractive, 3100 de lei pentru un student de anul I, fără experiență. Pentru cei cu experiență sau pentru absolvenți, salariile ajung și la 4000-5000 de euro pe lună. Pe studenți îi lăsăm să meargă și la orele de la facultate ca să se poată pregăti cât mai bine pentru acest domeniu. „, a declarat specialistul HR al unei companii cu profil IT.

Mii de tineri au trecut pe la târgul de cariere

Câteva mii de tineri au trecut astăzi pragul Universității din Craiova la târgul de carieră Jobs4 IT 2023. Au venit studenți de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică de la Departamentul de Informatică, dar și de la alte facultăți și specializări, precum și elevi.

„Mi-aș dori o carieră în IT, pentru că este o meserie bănoasă și găsesc un viitor în ea. Mi-au plăcut mai multe companii, dar o să verific și site-urile lor pentru a vedea unde mă încadrez mai bine”, a precizat una dintre studentele prezente la târg.

Au fost şi studenţi care şi-au căutat companii pentru a urma un stagiu de practică.

„Vine vara şi am vrea să urmăm un intership pe undeva. Eventual pe programare. Învăţăm astfel ceva mai mult”, a spus un alt student.

Universitatea din Craiova va pune accent pe digitalizare

Reprezentanții Universității din Craiova spun că au încheiat zeci de parteneriate cu firme cu profil IT. Multe dintre ele au și amenajat laboratoare în incinta instituției de învățământ pentru ca studenții să lucreze direct cu tehnologia lor.

„În ultimii ani, acest sector s-a dezvoltat foarte mult, este un domeniu care nu numai că este de viitor, este un domeniu care crește PIB-ul unei țări. De aceea, și noi, cei de la Universitatea din Craiova, ne-am îndreptat atenția către segmentul IT, iar în ultimii ani avem câte 400 de absolvenți de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică și de la Departamentul de Informatică din cadrul Facultății de Științe.

Mai mult, prin PNRR am câștigat un proiect pe digitalizare în valoare 6,3 milioane de euro prin care vom finaliza digitalizarea completă a Universității din Craiova. De asemenea, în parteneriat cu Consiliul Județean lucrăm la un proiect în valoare de 20 de milioane de euro prin care vom finaliza parcul IT al Universității din Craiova. Astfel, cu siguranță, într-un an, Craiova va deveni un pol de dezvoltare IT al României”, a declarat prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu, rectorul Universității din Craiova, la deschiderea târgului de cariere.

Târgul de carieră