Festivalul Brazilor de Crăciun 2023. Cine sunt creatorii care participă la evenimentul caritabil

21 de brazi unicat, creaţi de designeri şi artişti români, vor fi licitaţi în seara de 8 decembrie, în cadrul celei de-a 23-a ediţii Galei Festivalului Brazilor de Crăciun. Evenimentul caritabil este organizat în parteneriat cu Muzeul Naţional de Artă al României, au anunţat luni reprezentanţii Organizaţiei „Salvaţi Copiii”.

Creatorii care au realizat anul acesta brazi unicat sunt: Gheorghe Fikl, Omid Ghannai & Zoltan Toth, Laura Hîncu, Constantin Alexandru Marinete, Lemon Interior Design, Endorphin Lab, Adonis Enache & Atelier Dual, Dhaniel Nora, cu sprijinul Sephora, UNTOLD CREATIVE TEAM, Nicu Bocancea & Florăria Iris, Simona & Gabriel Gherasim, Gallantique Boutique, Adela Pârvu, Mihai Popescu & Twins Studio, Ana Mohonea & Maria Mohonea, Architectural Christmas, Studium on Space, cu sprijinul Edenholz Residence, Arh. Roxana Dan, cu sprijinul Lisa & Co., Diana Nicolaie & Ela Crăciun, Iulia Totoianiu & Libris.ro, Summer Well Creative Lab & Kaustik, Smiley & Hahaha Production, Ovidiu Buta împreună cu Mara & Tom. Acestora li s-a alăturat „Salvaţi Copiii”, cu sprijinul Ştefaniei Mircea.

Festivalul Brazilor de Crăciun, un eveniment simbolic

Într-o conferinţă de presă dedicată anunţării evenimentului, desfăşurată la Muzeul Naţional de Artă al României, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a reafirmat sprijinul său pentru conceptul potrivit căruia organizaţiile neguvernamentale trebuie să sprijine şi să ajute, dar nu trebuie să înlocuiască autorităţile în responsabilitatea lor.

„Şi lucrăm pentru asta, cel puţin în ultimii ani am lucrat la Ministerul Sănătăţii pentru ca acest lucru să se şi întâmple şi suntem foarte foarte bucuroşi să fim parteneri şi să încercăm, dacă putem să ajutăm să expandăm proiectul vostru (…), trebuie să punem cred o sămânţă în sufletul fiecărui om legat de acest subiect, ca şi de alte subiecte importante care ţin de sănătatea şi de protejarea comunităţilor şi mai ales a copiilor şi a femeilor care au nevoie de această protecţie. Şi să crească şi aceste seminţe şi împreună să reuşim să facem în aşa fel încât Festivalul Brazilor de Crăciun să devină, dacă vreţi, un eveniment simbolic, un eveniment fanion. Dar dincolo de Festivalul Brazilor de Crăciun cred că ar trebui să existe un festival în sufletul fiecăruia dintre noi ca să încercăm să ajutăm pe cei care au nevoie”, a spus Alexandru Rafila.

23 de ediții ale Festivalului Brazilor de Crăciun

Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv „Salvaţi Copiii” România, care a arătat că „de 23 de ani Festivalul Brazilor de Crăciun duce copii la şcoală şi la medic”, a vorbit despre consecinţele dramatice ale sărăciei asupra copiilor.

„Un copil care trăieşte sub pragul de sărăcie este un copil subnutrit, cu o sănătate precară şi, mai mult, cu şanse diminuate de a-şi depăşi vulnerabilităţile mediului. De aceea este crucial accesul la educaţie, laolaltă cu politici sociale integrate, care să corecteze vulnerabilităţile. Sărăcia omoară educaţia, iar responsabilitatea noastră e să diminuăm cât mai mult efectele sărăciei asupra copiilor”, a spus Alexandrescu.

Preşedinte executiv al „Salvaţi Copiii” a prezentat rezultatele unei anchete potrivit căreia 95% dintre familiile vulnerabile nu şi-au mai permis cheltuieli elementare în ultimul an, 71% dintre ele renunţând la achiziţia de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii.

„Criza costului vieţii a afectat în mod semnificativ categoriile sociale vulnerabile: majoritatea covârşitoare (95%) a familiilor ai căror copii sunt integraţi în programele educaţionale ale Organizaţiei Salvaţi Copiii România nu mai pot acoperi nevoile de bază, cum ar fi tratamente medicale, alimente şi îmbrăcăminte pentru copii. Astfel, în decursul ultimului an, 71% dintre familiile vulnerabile s-au văzut nevoite să renunţe la cheltuielile cu îmbrăcămintea şi încălţămintea, în vreme ce 24% au redus din cheltuielile cu alimentele, arată datele unei anchete sociologice derulate de Salvaţi Copiii România”, a precizat Gabriela Alexandrescu.

Cum au fost cheltuite fondurile strânse la precedenta ediție a festivalului

Conform studiului, cele mai multe dintre familiile beneficiare ale programelor Salvaţi Copiii România (51,58%) au un venit de sub 400 lei/membru de familie, 32,48% dintre familii declară un venit sub 600 lei/membru de familie şi doar 15,9% afirmă că venitul pe membru de familie depăşeşte 600 lei.

Numai la ediţia precedentă a Festivalului Brazilor de Crăciun, conform Salvaţi Copiii, fondurile de 820.000 euro au asigurat în anul 2023 servicii educaţionale şi sociale pentru 42.000 de copii. Au fost astfel asigurate servicii directe pentru 12.000 de copii (programe de tip Grădiniţe şi şcoli de vară, Şcoala după Şcoală, A doua Şansă şi sprijin educaţional şi social pentru continuarea studiilor), iar 10.000 de copii au beneficiat de servicii educaţionale îmbunătăţite, ca urmare a formării cadrelor didactice (250 de specialişti formaţi). Totodată, 20.000 de copii au beneficiat de condiţii mai bune de învăţare în urma dotării a 40 de şcoli cu cărţi pentru biblioteca şcolară, rechizite, săli de clasă renovate şi dotate.

Totodată, parteneriatul dintre Muzeul Naţional de Artă al României şi Salvaţi Copiii a însemnat 1.150 de ateliere diverse de care au beneficiat 850 de copii. „Pentru mulţi dintre aceşti copii a fost prima oară când au vizitat Muzeul Naţional de Artă al României şi au luat contact cu arta. Colaborarea va continua pe parcursul anului 2024”, precizează organizaţia.

În acest context, Organizaţia Salvaţi Copiii şi-a intensificat în anul 2023 programele de prevenire a abandonului şcolar, reintegrare şcolară şi sprijin socio-pedagogic pentru copiii victime ale sărăciei şi dedică cea de-a 23-a ediţie a prestigiosului Festival al Brazilor de Crăciun strângerii de fonduri pentru susţinerea educaţiei copiilor vulnerabili, au accentuat reprezentanţii organizaţiei.

Citeşte: Bărbat în stare gravă după ce a căzut de pe o stâncă, la vânătoare