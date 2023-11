Bogdan Aurescu, ales judecător al Curţii Internaţionale de Justiţie a ONU

Fostul ministru de Externe Bogdan Aurescu a fost ales, joi, judecător al Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ/ICJ) a ONU. Este primul român care îndeplineşte această funcţie.

”Preşedinţii Adunării Generale şi ai Consiliului de Securitate al ONU anunţă că au fost aleşi următorii judecători la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ):

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite i-a acordat lui Bogdan Aurescu 117 voturi, iar Consiliul de Securitate al ONU 9 voturi.

Honored to be elected today as Judge of the UN International Court of Justice @CIJ_ICJ by #UNGA with 117 votes & UN Security Council with 9 votes as the first ever Romanian🇹🇩 to fulfil this function! I thank 🇺🇳UN Member States for their trust in me & in RO School of Int'l Law! pic.twitter.com/hoQxAIgiPB