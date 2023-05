Inspecţia Judiciară s-a sesizat în cazul Horodniceanu

Inspecţia Judiciară (IJ) anunţă că s-a sesizat din oficiu în cazul incidentului în care a fost implicat vicepreşedintele CSM Daniel Horodniceanu.

”În urma apariţiei înregistrării video în care procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost oprit pentru control de către un echipaj de poliţie. Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu pentru a se stabili dacă există indiciile săvârşirii vreunei abateri disciplinare. De asemenea, va efectua verificări pentru a clarifica circumstanţele incidentului. Urmează să evalueze comportamentul magistratului în timpul interacţiunii cu echipajul de poliţie”, a transmis IJ.

Imagini în care Horodniceanu ameninţă poliţiştii care l-au oprit în trafic pentru că ar fi depăşit fără să semnalizeze au apărut duminică în spaţiul public.

Cum a reacționat Horodniceanu după apariția imaginilor

Ulterior, Horodniceanu a susţinut, referindu-se la reacţia sa când a fost oprit în trafic, că s-a aflat într-o ”situaţie provocată”. El regretă că nu a rezistat provocării, el precizând că a reacţionat într-un mod care nu îl caracterizează.

„În cursul zilei de astăzi a apărut în presă o înregistrare cu oprirea mea în trafic de un echipaj de poliţie pentru o presupusă contravenţie rutieră. Pentru un personaj neutru, avem de a face cu un poliţist la datorie, care rezistă presiunilor încercate de un procuror, oprit în trafic în mod corect. În realitate, lucrurile stau în alt mod. Am fost oprit în trafic la ora 1.30, noaptea, de un echipaj al poliţiei rurale, fără a încălca vreo normă rutieră. Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi poliţişti care mă cunoşteau. Astăzi am aflat că această scenetă a fost şi filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, nu cu body-cam. Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având şi alte pasaje, tăiate însă”, a explicat Daniel Horodniceanu.

El consideră că faptul că poliţiştii au pretins că nu îl cunoşteau a fost de natură să îl provoace şi să reacţioneze astfel.

Ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu a declarat că nu este în regulă ce s-a întâmplat acolo şi că abordarea a fost greşită. El consideră că întreaga situaţie trebuie să fie lămurită.

