Primul roman din lume, scris de o femeie

Primul roman din lume a fost scris în anul 1007, de o nobilă japoneză. Aceasta se numea Murasaki Shikibu și ea a fost cea care a scris primul roman complet din întreaga lume. Numit „Povestea lui Genji”, romanul spune povestea unui prinț aflat în căutarea iubirii și a înțelepciunii, scrie didyouknow.org.

În Evul Mediu, existau multe romane despre regi și cavaleri eroi, însă spre sfârșitul lui 1.500, mișcarea anti-roman a prins rădăcini, iar ticăloșii au devenit personajele principale. Primul astfel de roman a fost „Viața lui Lazarillo de Tormes”, scris în 1.554 de un autor necunoscut. Este povestea unui băiat sărac ce-și croiește calea în lume înșelandu-si patronii.

Anti-romanul a fost inventat de francezi. Scriitorii anti-roman insistau că schema romanului tradițional este o falsă reprezentare a lumii, în mare parte asemănător cu ceea ce fac operele de televiziune soap de astăzi – sau cum a făcut Murasaki Shikibu. În loc de a crea întâmplări și caractere imaginare, anti-romaniștii subliniau în detaliu aspectele vieții de zi cu zi din lumea adevărată.

Cine a fost Murasaki Shikibu

Potrivit Wikipedia, Murasaki Shikibu ( engleză: „Lady Murasaki”; c. 973 – c. 1014 sau 1025) a fost o romancieră, poetă și doamnă de serviciu japoneză, la curtea imperială în perioada Heian. Ea este cunoscută ca autoarea cărții Povestea lui Genji. Pe scară largă, cartea este considerată a fi unul dintre primele romane din lume, scrise în limba japoneză între aproximativ 1000 și 1012. Murasaki Shikibu este un nume descriptiv. Numele ei personal este necunoscut, dar este posibil să fi fost Fujiwara no Kaoriko. Acest nume este menționat într-un jurnal al curții din 1007 ca o doamnă de serviciu imperială.

Femeile Heian erau în mod tradițional excluse de la învățarea chinezei, limba scrisă a guvernului, dar Murasaki, crescută în gospodăria tatălui ei erudit, a dat dovadă de o aptitudine precoce pentru clasicii chinezi și a reușit să dobândească fluență.

