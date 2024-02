Zeci de monede din argint vechi de mii de ani, descoperite de doi tineri din Gorj

Doi tineri din Gorj au descoperit cu un detector de metale zeci de monede vechi de mii de ani. Monedele sunt argint și au fost găsite în partea de nord a județului Gorj.

Cei doi pasionați de căutările cu detectorul de metale au predat Direcției de Cultură și Muzeului Județean Gorj cele 74 de monede din argint care sunt de origine geto-dacică. Descoperirea a fost făcută de Viorel Vilău și Vasilică Ivașcu.

“Împreună cu prietenul meu Vasi, am hotărât să petrecem o duminică perfectă în mijlocul naturii, pe data de 11 februarie 2024, într-o pitorească pădure din nordul județului. În jurul orei 14:00, am plecat într-o escapadă revigorantă, dorind să ne destindem după o săptămână agitată la serviciu. Pe la orele 16:00, ziua noastră a prins conturul celei mai frumoase experiențe a vieții. Într-un colț liniștit al pădurii, am descoperit un tezaur monetar cu adevărat remarcabil. Acolo, am găsit nu mai puțin de 43 de tetradrahme de tip Thasos și 31 de denari republicani. â

Am decis să predăm aceste monede valoroase către Direcția Județeană pentru Cultură. Această descoperire se dovedește a fi de o importanță extraordinară pentru județul Gorj. Poate este cea mai semnificativă din ultimul deceniu” a povestit Viorel Vilău.

