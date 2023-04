Miting aviatic „AirShow Barza” Târgu Jiu

Aerodromul „Barza” Târgu Jiu organizează pe 29 aprilie cel mai mare eveniment aviatic al anului în Gorj, AirShow Barza.

Vor încânta publicul, Șoimii României „Hawks of Romania” formația de înaltă acrobație cu avioanele Extra, zboruri in formație cu avioanele școală Savanah, balonul cu aer cald și parașutiștii de la Aeroclubul României, elicopterele PUMA, avionul militar Șoim IAR 99, avionul Antonov An-30, celebra albinuță Apollo-Fox mascota aerodromului Barza. Vor mai fi prezente: avioanele usoare de la Aerodrom Drobeta, Transylvania Wings. Vor avea loc zboruri demostrative cu aeromodele. La sol vor fi prezente automobile retro de la RetroMobil Gorj si masinile buggy and rally de la Acs Raideri Tărgu-Jiu.

Târgu Jiu – Capitala Tineretului din România 2023

Mitingul aviatic va avea loc sub egida manifestărilor „Târgu Jiu – Capitala Tineretului din România 2023”. „Îi mulțumim domnului Mihai Merlușcă, cel care a inițiat acest proiect la care ne-am alăturat și care se va desfășura sub egida Capitalei Tineretului din România.

Programul este special, atractiv și plin de surprize și va cuprinde un spectacol oferit de Șoimii României “Hawks of Romania” – formația de înaltă acrobație cu avioanele Extra, zboruri în formație cu avioanele școală Savanah, balonul cu aer cald și parașutiștii de la Aeroclubul României, elicopterele PUMA, avionul militar Șoim IAR 99, Apollo-Fox – mascota aerodromului Barza, avioane ultra ușoare și zboruri demonstrative cu aeromodele. La sol vor fi prezente automobile retro de la RetroMobil Gorj și mașinile buggy and rally de la Acs Raideri Târgu Jiu, cărora le mulțumim, de asemenea. Așteptăm publicul în număr mare”, potrivit primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu.