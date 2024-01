Cu pedofilul pe strada Gârleşti

În luna iulie a anului 2022 avea loc un caz şocant pe o stradă din Craiova. Un pensionar pedofil, care profitase de inocenţa mai multor micuţi care îi erau vecini pe strada Gârleşti, era arestat după ce copiii povestiseră părinţilor că bărbatul îi ademenea cu dulciuri şi vorbe frumoase, apoi îi invita să se joace în curtea sa. După ce ajungeau acolo, pensionarul începea să le arate tot felul de jocuri erotice, le arăta organele sexuale şi îi pipăia în zonele intime. Imediat după ce copiii, care aveau 5 şi 6 ani la vremea respectivă, au povestit acasă ororile la care luaseră parte, despre care pensionarul le indusese ideea că sunt simple jocuri, părinţii au apelat de urgenţă la poliţie.

De la arest preventiv…la control judiciar

După cercetări, bărbatul a fost reţinut de poliţie, apoi instanţa a decis arestarea preventivă a acestuia. La câteva luni distanţă, pe 3 februarie 2023, pedofilul a reuşit să obţină arestul la domiciliu. Apoi s-a mutat la un frate al său care locuieşte undeva în comuna Robăneşti.

Însă, la finalul anului 2023, instanţa l-a condamnat la 3 ani şi jumătate de închisoare cu executare, adică pedeapsa minimă pe care o putea primi, însă acesta a făcut recurs la Curtea de Apel Craiova. Iar până se va judeca recursul, pedofilul se află doar sub control judiciar. Aşa că se plimbă fără nicio apăsare pe strada unde s-au întâmplat ororile, chiar sub ochii părinţilor ai căror copii au fost abuzaţi sexual. Părinţii micuţilor sunt consternaţi de faptul că instanţa nu a mai luat nici măcar măsura arestului la domiciliu faţă de bărbat.

„Instanţa l-a condamnat, în decembrie, la 3 ani şi jumătate cu executare, adică minimul, după ce a agresat sexual patru copilaşi. Dar el a făcut recurs, care se judecă undeva pe 23 ianuarie. Până atunci el se plimbă fără nicio jenă pe strada noastră. Nu i-au mai dat nici arest la domiciliu. I-au dat control judiciar şi aşa poate să locuiască liniştit aici, la casa lui de pe strada Gârleşti. Pentru noi este şocant să îl vedem. Nu ne mai lăsăm copiii să iasă pe stradă. Ca să se joace îi urcăm în maşină şi îi ducem în altă part. Eu nu vreau ca fetiţa mea să îl mai vadă pe acest individ. Nu aş şti cum să îi explic lucrurile“, ne-a povestit mama unei fetiţe care a fost victima pedofilului.

„Îi ademenea cu dulciuri, apoi se juca cu ei jocuri în timpul cărora le arăta organele sexuale“

Cum a fost posibil să se întâmple aceste orori chiar în apropierea părinţilor? Aceştia povestesc că pedofilul s-a comportat exact ca în filme. Şi-a creat o imagine impecabilă în faţa tuturor vecinilor şi a devenit o persoană foarte simpatică pentru copii şi se arăta mereu deschis să ajute pe oricine avea nevoie. Mama unuia dintre copiii ne-a povestit detalii despre experienţa traumatizantă pe care au trăit-o copiii. „Povestea s-a întâmplat în 2022, când el a început să se apropie de copiii de pe stradă. Motivul a fost acela că vizavi de casa lui s-a făcut un fel de loc de joacă pentru copii, un teren de fotbal, iar copiii au început să meargă mult în zona aceea. Acela a fost prilejul lui de a-i ademeni, fiindcă el este un pedofil cu acte în regulă. Îi ademenea cu dulciuri.

Tot timpul le dădea acadele şi dulciuri. Noi, părinţii, chiar i-am spus să nu le mai dea. Dar nu fiindcă ne-am gândit la ceea ce intenţiona el, ci ne-am gândit să nu mănânce copiii foarte multe dulciuri. Ne păcălea că nu le mai dă, dar ne zicea mereu că el iubeşte mult copiii. Noi căpătasem încredere în el, fiindcă până atunci se dovedise a fi un vecin foarte simpatizat de toată strada. Nu puteam să credem că poate face aşa ceva fiindcă avea prestanţă, părea un om educat şi citit.

Nu ne aşteptam niciodată să ascundă aşa ceva. Toţi vecinii aveau încredere în el! A fost o perioadă destul de lungă în care el a făcut aşa ceva copiilor. Erau mai mulţi pe care îi ademenea în curte. Apoi începea să se joace cu ei tot felul de jocuri, în timpul cărora le arăta organele sexuale. Mi-e şi jenă să vă dau detalii despre ce putea să se întâmple şi să le arate“, a povestit femeia.

Cum şi-au dat părinţii seama de aceste orori?

Pedofilul s-a jucat atât de mult cu mintea copiilor, încât i-a convins că acele jocuri sexuale sunt absolut normale. Aşa încât micuţii nu povesteau nimic acasă. Însă, într-o zi, doi băieţei care au luat parte la orori s-au întâlnit la casa unuia dintre ei şi, întâmplător, au început să imite jocurile pe care le vedeau acasă la vecinul pedofil. Mama unuia dintre ei, şocată să vadă modul în care se joacă cei doi, i-a întrebat unde au văzut asemenea jocuri, iar copiii au început să povestească că aşa se joacă la domnul colonel, că acest domn a fost colonel şi aşa îi spune lumea“, a mai spus femeia.

„Diavolul poate avea chip de înger“

E imposibil de redat în cuvinte ceea ce au trăit părinţii celor patru copii care fuseseră implicaţi şi care au aflat de la mămica respectivă ceea ce se întâmpla cu micuţii în curtea vecinului.

„În momentul în care a auzit cele întâmplate, mămicii respective i-a venit rău. Însă a avut puterea să îi întrebe ce mai făceau acolo, iar copiii, fiindcă aveau impresia că e ceva normal, au povestit tot. Au descris ce le arăta. Au spus că le lipea abţibilduri pe corp ca să îi pipăie, că îi mângâia pe fund, că le arăta tot. Apoi una dintre fetiţe, care acum are deja 9 ani, deci era cea mai mare dintre ei, a povestit şi mai multe amănunte. A spus că o punea în poală, o mângâia, îmi e foarte greu să descriu aceste detalii. Am mers cu toţi copiii la psiholog, au primit consiliere şi ni s-a spus să încercăm să nu le mai amintim acele episoade.

Însă, din păcate, au fost chemaţi în timpul procesului la instanţă, au fost puşi să deseneze, să povestească. Eu nici nu am putut să citesc întreg raportul pentru că sunt detalii care îmi fac rău. În plus, au existat camere video care au filmat tot ce s-a întâmplat acolo luni la rând. Camerele erau chiar ale lui, avea în toată curtea. Ţin minte că el chiar ne spunea să nu ne facem griji pentru copii că se joacă foarte frumos şi că el are camere video, sunt foarte în siguranţă. De asemenea, ne întreba uneori dacă ne-au povestit copiii cum s-au juca. Ne spunea că au fost foarte cuminţi, că se jucau frumos. Dar copiii nu povesteau nimic fiindcă li se păreau jocuri normale. Mai ales că ne vedeau pe noi stând de vorbă mereu cu el, probabil se simţeau în siguranţă cu el.

Abia după cele întâmplate am făcut legătura cu întregul lui comportament. Ne-am fi dorit măcar să nu îl vedem pe stradă, cel puţin până îşi ispăşeşte pedeapsa. Mie îmi e teamă! Noi când am văzut ce au putut să descrie şi să deseneze copiii am fost absolut şocaţi. Fetiţa care a detaliat mai mult descria, pur şi simplu, scene din filme porno. Am rămas înmărmuriţi! Ce am păţit noi a fost exact ca în cărţile despre pedofili cu experienţă. Ne-am dat seama că diavolul poate avea chip de înger“, a încheiat femeia a cărei fetiţă a fost victima pedofilului de pe strada Gârleşti.