Trei elevi din Craiova, premiaţi la Olimpiada Naţională de Limba Engleză

Performanţe noi şi la Olimpiada Naţională de Limba Engleză. Elevii Din Dolj au revenit acasă cu un premiu I, un premiu II şi o menţiune. Olimpicii provin de la trei colegii de renume din Craiova.

Au participat peste 500 de elevi din toată țara

Anul acesta Olimpiada Naţională de Limba Engleză s-a desfăşurat la Cluj-Napoca, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”.

În rândul celor 530 de elevi participanți la etapa națională, elevii doljeni s-au remarcat prin rezultatele obținute. Eleva Clara Maria Bangiu de la Colegiul Național „Elena Cuza”, coordonată de profesoara Georgiana Trancă, a obținut Premiul I, la clasa a XI-a, la secțiunea B, pentru clasele de bilingv.

”Pasiunea pentru limba engleză a început la vârsta de doi ani si jumătate, când am început grădinița. Grădinița și școala primară le-am urmat într-o școală Cambridge, în Olanda. Fac performanță de când știu să scriu și să citesc, din școala primară. Am participat la multe concursuri școlare. La olimpiade am participat doar în clasele a VII-a și a X-a. Anul acesta m-am calificat pe locul întâi, la etapa județeană, și am mers mai departe la Cluj, la națională, unde am luat locul I. Pentru mine, premiul acesta reprezintă o recunoaștere a studiului constant, pe care l-am depus în toți acești ani, eforturile fiindu-mi încurajate de doamna profesoară de la clasă, doamna profesoară Georgiana Trancă”, a spus olimpica.

Au făcut echipă

Eleva Maria Bangiu este pasionată de mediul anglo-saxon.

”Maria este o adolescentă aplecată spre studiu, pasionată de limba engleză, interesată de tot ce ține de mediul cultural anglo-saxon. Aș caracteriza-o prin seriozitate, în primul rând, apoi prin pasiune pentru munca pe care o face și prin maturitatea gândirii”, așa o descrie profesoara, Georgiana Trancă, pe olimpică.

Ce îi trebuie unui elev să facă performanță la engleză

La limba engleză sunt foarte mulți elevi participanți, iar să faci performanță este foarte dificil.

”Există un cumul de factori care determină succesul școlar, majoritatea dintre aceștia aflându-se în relație de interdependență. Personal, m-aș opri la a indica trei dintre cei mai importanți factori: motivația, factorii cognitivi și eficiența metodelor de predare. În subsidiar, consider dezvoltarea conștientizării importanței educației ca fiind cel puțin la fel de importantă în obținerea succesului școlar, întrucât într-o lume care stă în prezent sub semnul globalizării, meritocrația tinde să capete din ce în ce mai mult teren. Copiii trebuie să învețe nu ce să gândească, ci cum să gândească, în așa fel în cât să aibă succes în viață”, spune profesoara Georgiana Trancă, de la Colegiul Național ”Elena Cuza” din Craiova.

Pe podium la clasa a X-a

Și o elevă de la Colegiul Național Carol I din Craiova a fost pe podium. Corina Ioana Sămărăndache a obținut al doilea punctaj, la clasa a X-a, secțiunea A pentru elevii care studiază engleză 2-3 ore pe săptămână și, implicit Premiul II. Eleva este îndrumată de profesorul Daniel Leotescu .

„Corina este o elevă foarte bună, într-o clasă de elită. Rezultatul Corinei este, în primul rând, rezultatul muncii ei, întrucât este o elevă extrem de conștiincioasă și muncitoare. În al doilea rând, este rezultatul unei munci în echipă, respectiv profesorii care până în clasa a X-a au pus câte o cărămidă la această reușită a ei, precum și rezultatul muncii tuturor colegilor mei de catedră, întrucât consider că fiecare dintre noi am contribuit la reușita ei. Pe această cale doresc să le mulțumesc pentru implicare.” a declarat profesorul Daniel Leotescu.

La olimpiada națională sunt premiați elevii cu cele mai bune rezultate.

„Olimpiada Națională de Limba Engleză este o competiție extrem de importantă pentru toți cei care iubesc limba engleză. Premiile sunt limitate, respectiv prima medie pe țară pentru premiul I, a doua medie pe țară pentru premiul II, a treia pentru premiul III și doar 5-6 mențiuni pentru fiecare an de studiu și secțiune, ceea ce face reușita Corinei cu atât mai spectaculoasă. La Olimpiada de limba engleză nu se mai acordă alte premii sau medalii în afară de acestea” a adăugat profesorul Daniel Leotescu.

Mențiune din partea Ministerului Educației pentru un elev de clasa a X-a

Județul Dolj a obținut și o mențiune oferită de Ministerul Educației și a fost acordată elevului din clasa a X-a, secțiunea B, Olimid Robert Andrei, de la Colegiul Național „Frații Buzești”, sub îndrumarea doamnei profesor Alina Gae.

Citește și: Mihăiţa Popa, singurul elev din Dolj premiat la Olimpiada de Religie pentru seminarii